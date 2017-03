Los captcha dejarán de molestarte (por fin): Google actualiza su reCaptcha para hacerlo invisible

Los tiempos en los que tenías que introducir complejos Captchas para identificarte como humano son historia. Tal y como cuenta Ars Technica, Google acaba de modificar nuevamente su tecnología reCaptcha para ser invisible y no mostrar más diálogos "No soy un robot" para confirmar que eres una persona real.

El reCaptcha lleva años siendo una de las tecnologías más populares para evitar que los bots se registren en páginas y foros y llenen los comentarios e hilos de spam o realicen ataques. Ahora, estos recuadros sólo aparecerán cuando el sistema crea que puedas ser un bot, lo cual depende principalmente de cómo navegues por Internet.

Google compró la empresa reCaptcha en septiembre del 2009, y desde entonces ha estado haciendo evolucionar su tecnología, pasando de las complejas palabras que había que introducir al principio a un recuadro en el que sólo tenías que hacer click, y ahora ocultando definitivamente este recuadro para ser lo menos molesto posible.

¿Cómo sabe Google que no eres un robot?

Por lo tanto, el que te aparezca el cuadro o no dependerá de si Google sospecha que eres un robot, y esto a su vez depende de los datos de navegación que el sistema recopila para decidir qué eres. Los parámetros que tiene en cuenta son las pistas no escritas de cada usuario, como la dirección IP o las cookies activas en el navegador.

Vamos, que lo que hace el sistema es cotillear qué páginas has visitado o desde dónde has accedido a la web en la que se te debe mostrar el reCaptcha. El algoritmo también registra el recorrido del ratón, así como otros parámetros que Google ha decidido mantener en secreto para que los creadores de bots no sepan cómo burlar el sistema.

Esto también quiere decir que si quieres beneficiarte de la desaparición de estos cuadros tendrás que sacrificar tu privacidad, porque si navegas con uno de esos navegadores que no guardan cookies para anonimizar lo que haces en la red seguirán apareciéndote.

