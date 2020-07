Garmin confirma el ciberataque y asegura que no se han perdido datos ni ha habido accesos no autorizados

Garmin ha confirmado el ataque ransomware que recibió hace pocos días y que aún sigue afectando a sus aplicaciones y servicios. La compañía ha lanzado hoy un comunicado de prensa (reflejado por Verge) en el que ha descrito las afectaciones que han tenido los usuarios y ha afirmado que todo volverá a la normalidad dentro de unos días.

La compañía deja claro que el incidente no afectará ni a sus operaciones ni sus resultdos financieros, y que los productos en sí (el hardware) funciona y funcionará como siempre. Los portavoces confirman que sólo la capa de software y servicios ha sido afectada, y que no tienen indicios de que nadie haya accedido y/o robado los datos privados de los usuarios.

Felipe Iglesias, profesor y usuario asiduo de un reloj deportivo Garmin para correr e ir en bicicleta, me ha confirmado que ha estado unos días sin poder recopilar los datos de sus entrenos tras charlar con él brevemente. Aún esta mañana todavía no podía ver los datos del resto de sus entrenos desde la aplicación Garmin de su iPhone. Mientras escribo estas líneas, la página del estado de los servicios de Garmin todavía indica que hay servicios con disponibilidad limitada.

Garmin asegura que ninguno de los datos de entrenos pasados que no aparecen en las aplicaciones se ha perdido: reaparecerán de nuevo dentro de unos días cuando todo vuelva a la normalidad. La vuelta a la vida de los servicios no se puede hacer de golpe, ya que hay que revisar que el ransomware WastedLocker no haya quedado latente en ninguno de los sistemas de Garmin.

We are happy to report that many of the systems and services affected by the recent outage, including Garmin Connect, are returning to operation. Some features still have temporary limitations while all of the data is being processed.