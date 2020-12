Filtran los datos de usuarios de una empresa de carteras Bitcoin: hay quien dice estar recibiendo amenazas de asalto a casa

Ledger, que vende carteras físicas para criptodivisas, sufrió una filtración de los datos de alrededor de 270.000 usuarios. 270.000 usuarios que ahora tienen sus datos privados como nombre, dirección física, teléfono y correo electrónico circulando por Internet. Si ya de por si esto puede ser horrible para un servicio de Bitcoin, algunos usuarios dicen estar recibiendo amenazas de asalto a sus casas de no hacer lo que los atacantes piden.

Ledger es una cartera física de criptodivisas que se utiliza para almacenar, gestionar, comprar o vender criptomonedas. Por suerte las criptomonedas que se almacenan en estas carteras están aseguradas mediante el uso de una frase secreta y una contraseña extra. Por lo tanto, los fondos que hay no han sido robados tan fácilmente.

Si bien la filtración se produjo en junio de este año, ha sido ahora cuando las cosas se han agravado. Alguien ha publicado todos estos datos en dos bases de datos públicas y gratuitas en un foro de seguridad. ¿Resultado? La gente está comenzando a recibir amenazas.

Today we were alerted to the dump of the contents of a Ledger customer database on Raidforum. We are still confirming, but early signs tell us that this indeed could be the contents of our e-commerce database from June, 2020.