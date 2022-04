DDoSecrets: así es la sucesora de Wikileaks que filtra cientos de GB de datos rusos cada día desde el inicio de la guerra

En 2020 saltaron a la fama con la filtración 'BlueLeaks' de la policía estadounidense, pero está siendo ahora cuando el grupo Distributed Denial of Secrets, más conocido simplemente como DDoSecrets, está convirtiéndose en uno de los ejemplos de ciberactivismo más destacados. Apuntando nada más y nada menos que contra Rusia. Desde que empezó la guerra, el grupo ha publicado cientos de GB de datos de las principales organizaciones rusas... prácticamente cada día.

Todas las filtraciones se pueden consultar en una web dedicada. Una wiki donde encontraremos clasificadas los distintos conjuntos de datos, desde 726 GB de Gazprom hasta 817 GB de Roskomnadzor, la agencia que monitoriza los medios de comunicación en Rusia.

Su impacto ha sido tan grande que ya considera a DDoSecrets como el sucesor de Wikileaks. No es casualidad, pues Emma Best, la investigadora norteamericana que fundó la iniciativa, trabajó junto a Julian Assange.

La cantidad de filtraciones publicadas por DDoSecrets es tal que parece haber barra libre desde el inicio de la guerra. Los ataques a las principales organizaciones rusas se han ido produciendo uno detrás de otro, con una cantidad de información enorme. De manera individual, cada una de estas filtraciones sería muy comentada en Occidente. Pero DDoSecrets ha alcanzado un nivel que filtraciones masivas de datos parecen algo trivial.

Podemos ver multitud de ejemplos. Micah Lee, director de ciberseguridad en The Intercept, repasa algunos de ellos. Tenemos 15 GB de datos de Rosatom, la agencia estatal de energía nuclear; 79 GB de Transneft, la mayor compañía petrolera rusa o 22 GB del banco central ruso. La lista sigue con filtraciones de las principales compañías rusas y distintas administraciones del estado ruso.

446gb from the Ministry of Culture (!)

221gb from the education department of Strezhevoy

440gb from Technotec, oil and gas industry

726gb from Gazprom, oil and gas manufacturer

400gb from Continent Express, travel agency pic.twitter.com/GFhp5xo79o