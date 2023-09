Un ciberataque paraliza el Ayuntamiento de Sevilla: piden un rescate de cinco millones de euros para recuperarlo

El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto afectado por un ciberataque. Los "servicios se han interrumpido como medida de precaución hasta conocer el alcance concreto", explica el propio Ayuntamiento en breve comunicado en redes sociales.

Han pasado más de 24 horas desde entonces y los servicios web del Ayuntamiento todavía siguen sin funcionar. La Administración ha quedado paralizada y no se están pudiendo ofrecer los servicios de manera normal.

Según describe Diario de Sevilla, se procedió a pedir a todos los funcionarios que apagasen sus equipos, avisando de que "va para largo". El primer paso, como se recomienda a las administraciones en estos casos, es ponerse en manos del Centro Criptológico Nacional (CNN-CERT) para estudiar el caso.

Piden un rescate (que no se pretende pagar)

Juan Bueno, delegado de Transformación Digital, ha explicado que los ciberatacantes han solicitado un rescate de hasta cinco millones de euros para poder desbloquear el sistema informático de todo el Ayuntamiento de Sevilla, según informa Canal Sur. Una cifra superior a los 1,5 millones que previamente se había informado.

El Ayuntamiento no pretende en ningún caso pagar ninguna cantidad. Desde la Policía y el CCN-CERT desaconsejan negociar con los ciberatacantes. "En este tipo de ataques es práctica habitual de los hackers pedir un rescate por la recuperación de los servicios y sistemas, algo que también han solicitado al Ayuntamiento, que en ningún caso negociara con ciberdelincuentes", ha explicado el equipo del Ayuntamiento.

Los principales sospechosos de este ciberataque son el grupo Lockbit, un grupo bien conocido por utilizar el ransomware del mismo nombre y que ya ha atacado anteriormente a múltiples ayuntamientos en España desde 2019.

Lamentablemente, este no es el primer ciberataque que afecta al Ayuntamiento de Sevilla. En 2021 también sufrió un ataque 'Man in the Middle' que afectó a un millón de euros de las arcas públicas.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ya avisó de que Sevilla era una de las provincias más vulnerables a los ciberataques.

Imagen | Ayuntamiento de Sevilla | Towfiqu barbhuiya

