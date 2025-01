Barcelona se ha convertido en un inesperado e inquietante hub tecnológico. Uno lleno de startups de spyware

Algo está pasando con Barcelona y las empresas especializadas en crear spyware. Desde hace meses está habiendo un éxodo que afecta especialmente a expertos israelíes de ciberseguridad y que está convirtiendo a la ciudad española en un inquietante centro de referencia para el desarrollo de este tipo de software de ciberseguridad.

Éxodo de hackers. El diario israelí Haaretz destacaba hace unos días cómo "decenas de expertos en explotar vulnerabilidades informáticas se han instalado" en Barcelona. Algunos de los hackers israelíes entrevistados en el reportaje explicaron la situación: Israel —ahora en guerra— se ha vuelto más restrictiva con la exportación de spyware tras el escándalo de NSO Group con su polémico software Pegasus. Esos mismos expertos indican que eso ha hecho que esto no sea una "emigración a España, sino una expulsión a España".

Cada vez más startups afincadas en Barcelona. Un reportaje reciente de TechCrunch revela que hay varias firmas que a pesar de su secretismo —y de ir cambiando de nombre— están centrando su actividad de desarrollo de spyware en Barcelona. Una de ellas es la firma Palm Beach Networks, que intentó contratar a Alexey Levin, CTO e investigador de NSO Group.

Cuidado con estas startups. Natalia Krapiva, consejera legal de la ONG Access Now —que investiga spyware— indicó que "es un desarrollo preocupante en una gran ciudad Europea que s está convirtiendo en un hub para desarrolladores de spyware". Según sus palabras, este tipo de negocio "va de la mano de la corrupción y el abuso de poder".

Más advertencias. John Scott-Railton, investlgador en Citizen Lab, también se mostraba preocupado por estos movimientos: "los gobiernos que permiten que florezca esta industria se juegan sus propias capacidades secretas y su capital humano. Estas capacidades tienden a drenarse hacia el exterior, incluyendo a futuros adversarios potenciales, una vez que los desarrolladores mercenarios de programas espía y exploits llegan a la ciudad y empiezan a contratar».

Secretismo y muchos nombres. En los últimos tiempos Barcelona se ha convertido en sede de firmas como Palm Beach Networks, que por cierto, ha cambiado aparentemente de nombre en varias ocasiones. Hasta mayo de 2023 se llamaba Defense Prime Inc, y a mediados de junio de 2023 una empresa llamada Head and Tail inició su actividad en Barcelona. Curiosamente, el 28 de junio de 2024 Palm Beach Networks fue disuelta, y según TechCrunch tanto Defense Prime como Palm Beach Networks están ligadas a Head and Tail, sobre todo a sus directivos, que se solapan en las tres startups. Esta última indica en su sitio web que se centra en resolver problemas de ciberseguridad.

Y hay más. Otra de las startups de ciberseguridad que están aparentemente operando desde Barcelona es Paradigm Shift, fundada por exempleados de Variston —muy vigilada por Google— tras su colapso el año pasado. La empresa deja claro públicamente que su ámbito es el de la ciberseguridad ofensiva.

Barcelona como hub tecnológico. La ciudad catalana lleva tiempo demostrando ser un referente como hub tecnológico en nuestro país. Según el gobierno regional, hay más de 10.000 personas trabajando en 500 empresas de ciberseguridad en Barcelona. Pero es además es sede de 2.245 startups según Catalonia Trade & Investment, aunque en este índice solo se incluyen 64 en la lista en el ámbito de la ciberseguridad.

