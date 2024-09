Un ataque con "buscas" explosivos deja al menos 8 muertos y miles de heridos en el Líbano

Varios dispositivos móviles explotaron este martes en diferentes partes del Líbano en un aparente ataque coordinado que causó ocho muertos y más de 2.700 heridos. La información, recogida por la agencia AFP, proviene de recientes declaraciones del ministro de Salud libanés, Firass Abiad. Hezbollah, una organización musulmana que controla la fuerza armada más poderosa de la región, confirmó que algunos buscapersonas pertenecientes a sus miembros habían sido destruidos, aunque están investigando las causas.

Al momento de publicar este artículo no está claro si se vieron afectados únicamente "buscas" o también otro tipo de dispositivos. Hay mucho material gráfico aparentemente relacionado al evento circulando en las redes sociales. Reuters ha confirmado la autenticidad de al menos un vídeo de una cámara de vigilancia en el que se puede ver que algo estalla en el bolso de un hombre que se encontraba en un mercado en Beirut. Otro vídeo, verificado por The New York Times, muestra personas heridas en la capital libanesa.

Un ataque en el Líbano, muchas preguntas por responder

El ataque se produce un día después de que líderes israelíes advirtieran que estaban considerando intensificar su campaña militar contra Hezbolá, pero Israel no ha hecho comentarios después de las explosiones. CNN señala que medios estatales hablan de dispositivos “hackeados”. En esta línea, el experto en seguridad español Yago Jesus ha dicho en X que hay formas de hacer elevar la temperatura de los dispositivos móviles remotamente. “Una explosión de la batería (similar a los cigarrillos electrónicos) me parece plausible”, añadió.

Cabe señalar que ahora mismo no hay una teoría concluyente sobre el método utilizado para llevar a cabo el ataque, por lo que surgen preguntas si se trató de un ciberataque o de algún otro tipo de intrusión. En cuanto a los buscapersonas, si bien estos aparatos fueron populares hace décadas, siguen vigentes en la era de los teléfonos inteligentes y dispositivos más avanzados y completos. Hezbollah, por ejemplo, lleva utilizándolos hace años con el objetivo dificultar la interceptación de mensajes por parte de sus adversarios.

Un miembro de alto rango de la mencionada organización, sin embargo, le dijo a AP que los buscapersonas que explotaron habían sido comprados recientemente en respuesta a un esfuerzo por limitar la capacidad de rastreo de la inteligencia israelí. El individuo añadió, además, que los dispositivos eran de una marca que no habían usado antes. La cadena televisiva Al Jazeera recoge las declaraciones de Rich Outzen, investigador del Atlantic Council, quien señala que los dispositivos podrían haber sido intervenidos con material explosivo en fábrica.

Hezbolá, explican, ha tratado de ser muy cuidadosa con la seguridad de sus comunicaciones, lo que le ha llevado a utilizar los buscapersonas incluso con redes alternativas y cerradas. Algunos analistas consultados por NYT califican el ataque como un duro golpe para la capacidad operativa de la organización. Producto de esto, señalan que podrían prescindir casi completamente de los medios electrónicos para comunicarse con sus miembros en el corto plazo. Incluso otros dispositivos también podrían estar comprometidos.

El Ministerio de Sanidad libanés ha instado a las personas a deshacerse de sus buscapersonas. Esto plantea un reto para los servicios de emergencia, que son vitales en este momento, pero que cuyas comunicaciones ahora están limitadas porque, precisamente, han tenido que despojarse de sus buscapersonas. Mientras que el gobierno del Líbano ve como responsable del ataque a Israel, el país liderado por Benjamín Netanyahu no ha hecho declaración alguna tras lo sucedido, al menos hasta este momento.

Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que Estados Unidos "no estaba al tanto” de la operación y que no estuvieron involucrados en ella. En este sentido, Washington tampoco vinculó a Israel al ataque, pero una fuente consultada por Axios dijo que el gobierno de Netanyahu llevó a cabo la operación con el fin de crear la sensación de Hezbolá está totalmente infiltrada por los servicios de inteligencia israelíes.

Este artículo está siendo actualizado con la información más reciente.

Imágenes | Freepik | Cormac Walsh (CC BY 2.0)

