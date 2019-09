The Ifs: así son los robots para aprender a programar desde los tres años sin pantallas ni cables

Tienen forma de cubos rompecabezas de colores, pero nada más lejos de la realidad. Bajo esa apariencia sencilla se esconden unos robots con sensores y actuadores y una misión: enseñar a programar a niñas y niños desde los 3 años sin necesidad de una pantalla. Con esta premisa se presenta The Ifs, un proyecto surgido de un equipo multidisciplinar integrado por cuatro inventores jóvenes españoles.

En un futuro no muy lejano todos tendremos que tener unas nociones mínimas de programación. Sin ir más lejos, la robótica se está introduciendo progresivamente en las aulas, bien sea como extraescolar o como parte del temario de asignaturas de ciencias. Eso sí, los métodos de aprendizaje distan mucho del papel y el boli o una pantalla en negro sobre la que picar órdenes.

Así, robots como Zowi o los Mindstorms y WeDo de LEGO. No obstante, la oferta para acercar la programación sigue aumentando y la edad para hacerlo cada vez es más baja. Así, 'The Ifs' pone la cifra en los tres años de edad, un momento en el que el reclamo de las luces, sonidos y colores abren las puertas a ir interiorizando el concepto "If... then".

The Ifs, cuatro robots que son familia

The Ifs son cuatro cubos con diferentes sensores y actuadores, pero necesitan un conjunto de órdenes para hacerlos funcionar: toda acción tiene una reacción, o lo que es lo mismo, si hacemos algo, entonces sucederá otra cosa.

En este kit de robots no hay pantallas, pero tampoco hay cables o dispositivos adicionales de por medio. Así, el proceso de programar se convierte en encajar un conjunto de piezas de colores imantadas que vienen marcadas con símbolos intuitivos en las cabezas de los robots y esperar un efecto. Gracias a este sistema con dibujos y piezas no es necesario saber leer o escribir para elaborar sencillos programas.

The Ifs consta de cuatro robots en forma de cubo con unas habilidades diferentes, de modo que aunque pueden experimentar con ellos por separado, son juntos cuando se ofrece una experiencia más completa.

Y para que los más peques logren identificarlos, han asignado sus diferentes propiedades a una familia. Así, el padre integra un sensor de movimiento y presencia, la madre genera luces de diferentes colores en función de la acción, uno de los hijos es el "travieso" que aporta el movimiento y la vibración y finalmente la otra hija transmite emociones mediante sonidos y alarmas.

Esta familia de robots es compatible con Arduino, lo que abre las puertas a una comunidad que puede aportar ideas y mejoras en el concepto. Asimismo, incluyen conectividad NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 para conectarlos con otros elementos y radiofrecuencia para "entenderse" entre los miembros de la familia.

The Ifs, precio y disponibilidad

Nacido en 2016, The Ifs es un proyecto que ha ido creciendo y evolucionando a lo largo de estos años, pero que todavía no se encuentra en fase de comercialización.

Según explican en su página web, la idea de sus creadores es lanzar un crowfunding en noviembre a través de Kickstarter a partir de 129 euros.