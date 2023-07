Stack Overflow se está hundiendo. Y la culpa, cómo no, es (especialmente) de ChatGPT

En los últimos años si un programador tenía una duda no la buscaba en Google o en libros de programación. La buscaba en Stack Overflow. Este sitio web de preguntas y respuestas se convirtió en la biblia de los desarrolladores, y solía ser la mejor forma de resolver casi cualquier problema en este ámbito. Eso está dejando de ser así, y la culpa la tiene ChatGPT.

Oye, qué bien programa esta máquina. ChatGPT apareció a finales de noviembre de 2022, y pronto quedó claro que una de sus fortalezas era escribir código en todo tipo de lenguajes. A los pocos días el chatbot estaba desatado y muchos usuarios experimentaban con él y demostraban que aquello pintaba a revolución. Una que, eso sí, se cobraría sus víctimas por el camino.

Primero fue Copilot... Esa víctima no es ni más ni menos que Stack Overflow, que durante mucho tiempo era referente absoluto a la hora de obtener respuestas a preguntas entre la comunidad de desarrolladores. Según datos de SimilarWeb, el tráfico en Stack Overflow había caído "de media un 6% todos los meses desde enero de 2022". Ahí la culpa la había tenido GitHub Copilot, que precisamente era la (popularísima) antesala de la llegada del chatbot de OpenAI. Copilot estuvo disponible en versión preliminar desde junio de 2021, y su acceso público llegó un año después, en junio de 2022.

... y luego, ChatGPT. Tras aquello el problema para Stack Overflow se agravó con ChatGPT, porque como indicaban en ese estudio de SimilarWeb "la caída fue del 13,9% en marzo [de 2023]". A Stack Overflow no le sentó nada bien la llegada del chatbot, y de hecho pronto prohibió las respuestas escritas con ChatGPT. No serviría de mucho, y la caída comenzaría a agravarse en enero de 2023.

En un año, caída del 50%. Como indica Ayhan Fuat Çelik basándose en los propios datos de Stack Overflow, en el último año y medio el tráfico de este sitio web ha caído en un 50%. Esa caída se ha producido también en el número de preguntas y respuestas y en el número de votos que esos mensajes reciben.

Hay otras razones. Como señalan varios usuarios en el debate de la situación en Hacker News, la culpa de la caída en estos últimos meses ha sido de ChatGPT, pero en realidad Stack Overflow viene sufriendo también problemas de reputación y moderación. "En mi caso, hace más de 5 años publicaba una pregunta y recibía un aluvión de actividad en los primeros 10 minutos", explicaba un usuario. "Ahora publico una pregunta y no tengo ninguna actividad, y acabo respondiendo a mi propia pregunta un día después".

Discord es otro de los sustitutos. Otro usuario coincidía con esa sensación citada y explicaba que "pensaba que sólo me pasaba a mí, pero últimamente todas las preguntas que hacía parecían ser cerradas por los moderadores o recibía respuestas irrelevantes. Esto no era un problema que yo recuerde en el pasado. Como resultado, me he alejado un poco". Varios usuarios aludían también a cómo la documentación para los programadores había mejorado mucho, y cómo Discord se había convertido en otro de los recursos para poder interactuar con otros desarrolladores y obtener respuestas a sus dudas.

