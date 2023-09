La Policía de Nueva York ya sabe cómo mejorar la seguridad del metro de Times Square: poniendo a patrullar a un robot

La estación de metro de Times Square, la más concurrida de la ciudad, reforzará su seguridad. Y no lo hará aumentando la cantidad de oficiales de policía, sino apoyándose en la tecnología. El alcalde Eric Adams ha anunciado que un robot Knightscope K5 se encargará de patrullar la zona para prevenir delitos.

El nuevo integrante del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) empezó a funcionar bajo un programa piloto el pasado viernes. Durante dos semanas, patrullará las áreas de espera (no los andenes) de la Times Square–42nd Street entre la medianoche y las seis de la mañana.

Un robot acompañado por policías de verdad

Durante el tiempo de prueba, el robot estará acompañado por dos oficiales de policía y hará un mapeado inteligente de la estación de metro y, cada cierto tiempo, recargará sus baterías en una estación dedicada sin apagarse. Ya lo decíamos hace unos años, es similar a una “Roomba gigante”.

Si todo sale según lo esperado, el Knightscope K5 operado por el NYPD empezará a cumplir su función de manera autónoma y se convertirá en “una cámara móvil” y en un recurso de emergencia que los pasajeros podrán utilizar para pedir ayuda. Veamos un poco más detenidamente qué ofrece este robot y cómo podría ayudar.

El fabricante, en su página web, no duda en comparar al robot con los humanos. Lo califica como capaz de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Sobre esto, destaca ciertas cualidades sobre los humanos como “estar siempre entrenado” y tener “capacidad de ver en la oscuridad”.

Knightscope tampoco duda en hacer énfasis en el ahorro de dinero, señalando que operar uno de sus robots es mucho más económico que pagarle a un humano. De hecho, el NYPD no ha comprado el aparato, sino que ha firmado un contrato para pagar 9 dólares por hora de uso, al igual que otros clientes de la compañía.

Entre las otras características que destaca el fabricante encontramos la resistencia a la intemperie y la capacidad de grabar vídeos de 360 grados en alta definición. En este sentido señalan que cada robot puede recopilar más de 90 TB de datos por año, y que la información puede estar disponible por hasta 30 días.

Aquí, precisamente, es donde surge una preocupación. Algunos defensores de la privacidad, recoge The New York Times, temen que el robot viole la Ley de Supervisión Pública de Tecnología de Vigilancia. La misma requiere que se publiquen detalles sobre las prácticas de recopilación de datos, incluso por parte de las autoridades policiales.

La implementación del robot por parte de la Policía de Nueva York, no obstante, deja algunas dudas. Adams ha asegurado que el robot no utiliza mecanismos de reconocimiento facial, aunque no ha brindado detalles sobre si el Departamento de Policía monitorizará las imágenes en vivo o únicamente tras de una situación sospechosa.

El fabricante asegura que el robot está equipado con un sistema de inteligencia artificial que permite detectar incidentes de manera automática. En tal caso, emite una alerta a través de correo, mensaje de texto o software en la nube a los operadores. Además, el Knightscope K5 puede brindar asistencia a las personas a través de una llamada de audio.

Como podemos ver en las imágenes, la parte frontal del robot tiene un botón con la leyenda “Push for assistance”. Tras presionarlo, la persona debería poder comunicarse con un oficial de policía del NYPD a través de una llamada de audio. Este, en este aso sí, podrá observar el vídeo transmitido en directo gracias a la red Wifi de la estación de metro.

Imágenes: Mayor Eric Adams | Knightscope

