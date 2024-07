Google prepara su propio Recall, según Android Authority. Y a priori nos gusta mucho más que el de Microsoft

El próximo 13 de agosto Google presentará sus nuevos Pixel 9, pero junto a las novedades en hardware se esperan también cambios importantes en el software de estos dispositivos. Y especialmente en un área: el de la inteligencia artificial, que se convertirá en protagonista de este lanzamiento. Según Android Authority habrá varias novedades, pero sobre todas ellas destaca una función muy especial y que ya causó polémica recientemente en Microsoft.

Inclúyeme. Además de funciones ya presentadas e integradas en los Pixel y algunos otros como Gemini o "Rodear para buscar", una de las novedades de la plataforma "Google AI" será "Add me", una función que según las capturas filtradas se asegurará de que todo el mundo está incluido en las fotos grupales. La opción parece una evolución de la opción "Mejor toma" ("Best take") que permitía que tras una ráfaga a un grupo todos los que salen en esa foto salgan sin ojos cerrados o demasiado serios.

Studio. Otra de las opciones destacadas será "Studio", cuya descripción apunta a un modelo de IA generativa de imágenes que podría ser análogo al Image Playground de Apple. Probablemente contemos aquí con una forma sencilla (pero también limitada) de generar imágenes mediante IA para incluirlas en todo tipo de situaciones.

Screenshots es el "Recall Lite" de Google. La opción que más llama la atención es sin duda "Screenshots" ("Capturas de pantalla"), sobre todo porque según las imágenes filtradas lo que se ofrecerá es algo muy parecido a lo que proponía Microsoft con su Windows Recall. Si la activamos, indican en Google, "almacenará y procesará detalles útiles para convertir [ese catálogo de capturas] en una librería indexada que te permitirá encontrar cualquier cosa en tus capturas de pantalla".

Registra lo que capturas, pero lo capturas tú. La diferencia fundamental entre Recall y Screenshots es que tú eliges qué información quieres que recuerde el sistema. En Windows Recall esas capturas se realizan constantemente y se van almacenando, indexando y etiquetando. En Google Screenshots eres tú el que hace la captura cuando quieres, de forma que solo se almacenan, indexan y etiquetan las que tú quieres que el sistema recuerde y clasifique.

Evitando la polémica. De confirmarse, este funcionamiento es mucho más cauteloso que el que planteaba Microsoft, que con Recall pretende registrar absolutamente todo lo que hacemos en nuestro ordenador. Aunque ellos aseguran que la privacidad de los datos es total y estos se guardan y procesan en local, las suspicacias son inevitables, sobre todo porque esas capturas constantes pueden incluir información sensible como contraseñas o números de cuenta.

Una implementación acertada. La forma de actuar de Google aquí parece especialmente acertada, sobre todo después de las críticas que generó Recall. En su implementación inicial era un desastre de privacidad, pero Microsoft reaccionó corrigiendo varios problemas y apostando por un despliegue mucho más cauteloso. De hecho, en última instancia han acabado retrasándolo.

Google a la carrera. Los lanzamientos de los Pixel solían producirse en octubre, pero la empresa ha decidido adelantar dos meses la presentación de los Pixel 9, y todo probablemente para poder ganar terreno en la carrera por la IA. Las funciones de Googel AI parecen aspirar a ser una especie de "mezcla mejorada" de lo presentado por Apple o Microsoft en sus respectivas propuestas.

