Gemini se vuelve "personal" en el coche: tendrá acceso a tu Gmail, Calendar y Maps mientras conduces

Google se está poniendo las pilas con Gemini en el coche, permitiendo que el asistentede IA pueda ahora inspeccionartus datosen servicios comoGmail, Calendar, Fotos, Maps, YouTube y Search para respondertodo tipo depreguntas mientras conduces.Tal y como explica la compañía en una publicación, la funciónya ha comenzado a implementarseen Android Auto y llegará a los coches con Google integrado en los próximos meses.

Más contexto. Hasta ahora, Gemini tenía la capacidad de responder preguntas generales, abrir ciertas aplicaciones o programarte rutas en Maps, pero tenía poco contexto sobre el conductor. La idea con esta actualización es que su funcionamiento se parezca más a cuando conversamos con Gemini a través de su app o a partir de los servicios de Google, pues es ahí donde hasta el momento contábamos con integraciones en servicios como Calendar, Gmail, etc.

En el blog han puesto de ejemplo que podrías pedirle a Gemini cosas como la puerta de embarque de tu vuelo para dirigirte a ella con Maps o la ruta hacia tu cita médica sin darle más detalles (siempre que los detalles de esa cita los tengas guardados en Calendar o Gmail, claro). Esta medida, lógicamente, también busca vincular a los usuarios más estrechamente al ecosistema de Google, ya que el asistente se vuelve más útil cuantas más aplicaciones de Google conectes.

Qué hace. Google afirma que la función tiene dos puntos fuertes principales: extraer detalles específicos de un correo electrónico, foto o lugar guardado, y razonar a la vez entre varias de esas fuentes.

Entre otros ejemplos que Google cita, la compañía nos anima a indicarle a Gemini cosas como que “encuentre el túnel de lavado de la foto que hice la semana pasada y navegue hasta allí", solicitarle que te lleve a un restaurante que coincida con tus gustos habituales, pedirle que te lleve a una cafetería de la que hablaste con Gemini anteriormente, etc.

Si ya la has habilitado en la aplicación de Gemini la inteligencia personal, Google dice que la configuración se traslada automáticamente al coche.

Y qué pasa con la privacidad. Evidentemente, darle a un asistente acceso a tu bandeja de entrada, fotos e historial de búsquedas es el punto delicado. Google dice que nada está conectado a menos que des tu consentimiento y que puedes desactivarlo en cualquier momento en los ajustes de Gemini. Los usuarios también pueden elegir qué aplicaciones vincular. En los coches con Google integrado, Google afirma que las respuestas personalizadas solo se comparten cuando tu teléfono está conectado.

Sin la Inteligencia Personal, Google dice que la navegación, la música, las llamadas y las preguntas generales siguen funcionando, solo que sin respuestas personalizadas. Vamos, que cuanto más sepa de ti el asistente, más respuestas útiles te podrá ofrecer. Sin embargo, esto conlleva a que inspeccione cualquier información que tengas en las aplicaciones que hayas conectado. Ya está en tu mano escoger si merece la pena.

Mientras tanto, en el iPhone. Gemini también está llegando a los conductores que usan CarPlay de Apple. Google Maps en CarPlay permite ahora a los usuarios de iPhone hacer preguntas conversacionales a Gemini, como el nombre de un lugar emblemático o si un destino estará abarrotado, con la función ya activa en EEUU y un despliegue más amplio planeado en el resto de países. Es una función independiente de la Inteligencia Personal, y se hizo posible después de que Apple permitiera que las aplicaciones de voz de terceros funcionaran con CarPlay en iOS 26.4.

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