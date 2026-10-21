Este robot puede cambiar los cuatro neumáticos sin desmontar las llantas en media hora

Cambiar los neumáticos de un coche es una de esas tareas que se repiten a diario en los talleres y cuyo procedimiento apenas ha cambiado en décadas: elevar el vehículo, retirar cada rueda y llevarla a una desmontadora para poder sacar la cubierta de la llanta. La empresa estadounidense Automated Tire quiere cambiar esa rutina con un robot que trabaja directamente sobre las ruedas, sin necesidad de desmontarlas del coche.

Trabajo directo sobre el eje. El robot de Automated Tire se llama SmartBay y es capaz de hacer la tarea directamente sobre el eje, sin tener que quitar las ruedas como hasta ahora, de hecho, todo se hace con el coche colocado en el elevador. Primero unos brazos mecánicos se colocan sobre las dos ruedas de un mismo eje a la vez y retiran los dos neumáticos de forma simultánea, dejando la llanta en su sitio. Después colocan la cubierta nueva y realizan el alineado de la dirección. En total, el cambio de los cuatro neumáticos con la máquina lleva unos 30 minutos.

Los humanos siguen haciendo falta. Aunque el proceso reduce el esfuerzo físico, sigue haciendo falta que un mecánico opere el robot. El operario debe subir el coche a la altura necesaria, retirar los neumáticos del robot y colocar los nuevos con el lubricante necesario.

A partir de ese punto, el sistema retoma el control apoyado en algoritmos de IA para montar las cubiertas y equilibrar el conjunto. El mecanismo se encarga incluso de fijar los contrapesos adecuados en cada llanta.

Sí, pero. Cambiar los cuatro neumáticos en media hora no supone necesariamente una mejora frente a un mecánico experimentado. La principal ventaja está en la capacidad de trabajo: Automated Tire sostiene que un solo operario puede supervisar hasta tres robots al mismo tiempo.

El trabajador puede hacer las tareas manuales de un robot mientras los otros hacen la parte automatizada del montaje o la calibración. De esta forma, el negocio logra asumir más cambios de ruedas al día sin necesidad de contratar más personal. Al final, es una forma de sustituir empleados por máquinas, sólo que no todos los empleados.

Un alquiler para grandes volúmenes. Automated Tire no vende la máquina, la alquila a los talleres por 4.900 dólares al mes. Es una inversión considerable que difícilmente encajará en un pequeño taller. Su solución más orientada a talleres con un gran volumen de cambios de neumáticos como centros especializados.

Imágenes | Automated Tire, YouTube

Vía | Motorpasión

En Xataka | Eduardo Raimundo, mecánico: "No presiones la rueda contra el bordillo, puedes generar pequeños bultos que acaben en un reventón"