Acariciar a tu gato, tocar el piano o ayudarte a programar: este robot humanoide hace (casi) de todo

Si te sobran 2.000 euros y te gusta la robótica, hay un proyecto bajo el nombre de MyBuddy 280 que te puede interesar. La compañía Elephant Robotics ha comercializado su primer robot de doble brazo, alimentado por Raspberry Pi, con una pantalla de 7 pulgadas por cabeza y con una cantidad de aplicaciones bastante amplia.

Pequeño, completo y de código abierto

El MyBuddy Robot 280 es un robot humanoide con doble brazo independiente, desarrollado por Elephant Robotics. Cada brazo tiene una carga útil de 250 gramos, su radio de giro es de 360 grados y la interacción con el robot se realiza mediante una tablet de 7 pulgadas. Su corazón es una Raspberry Pi 4B, acompañada por 2 GB de RAM DDR4.

Las capacidades de este robot son prácticamente todas las que podamos programarle. Sus dos brazos independientes dan mucho juego

Respecto a sus aplicaciones, se prometen múltiples. El robot se plantea como una alternativa en el ámbito educativo, con más de 100 interfaces de control, herramientas para desarrollo de otras aplicaciones de IA, etc. Soporta lenguajes como Python, C++, Arduino, C#, JS y más.

No le faltan capacidades para un entorno de desarrollo visual, ya que cuenta con dos cámaras HD capaces de reconocer objetos, códigos QR, reconocimiento de cara y cuerpo, etc. Esto permite al robot interactuar de forma más sencilla con elementos de su entorno, al poder verlos mediante la cámara.

Es también posible controlarlo mediante dispositivos VR. Con unas gafas y un par de joystick podemos hacernos con los brazos del robot y movernos como si fuéramos uno. El precio del robot es de 1.964,95 euros, un importante desembolso para un robot con bastante jugo para exprimir.