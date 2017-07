El creador de Roomba tiene otro robot aspirador: esta vez para succionar peces invasores

Colin Angle, el cofundador de la empresa iRobot creadora de las populares Roomba, ha diseñado un nuevo robot. Pero en esta ocasión no es uno destinado a ayudarte con las tareas del hogar, sino a disminuir la población de especies de peces invasoras en las costas y proteger así los ecosistemas y especies locales.

La máquina se llama 'Guardian', y su primer prototipo está siendo probado en las Bermudas para la captura del Pez León. Se trata de una especie invasora que está diezmando las especies locales, y que es especialmente difícil de pescar. Y ahí es donde entra en escena, ya que es capaz descender a profundidades donde no llegan los humanos, aturdir a los peces con descargas eléctricas y succionarlos dentro de un compartimento interno.

Todo empezó en 2015 durante una visita a las Bermudas, cuando Angle se dio cuenta de que los Peces León estaban invadiendo las playas de las islas y acabando con la población de especies locales. No era la primera vez que se topaba con problemas similares, o sea que empezó a pensar en cómo podría ayudar a solucionar el problema.

El Pez León es una especie especialmente voraz, capaz de reducir la población de otros especies en un 80% en los arrecifes, y durante un único año depositan hasta dos millones de huevos. Los restaurantes los utilizan y existe una demanda real para comprarlos, pero están proliferando en zonas especialmente profundas y de difícil acceso para los humanos, por lo que es bastante difícil pescarlos. Es ahí donde entra el robot de Angle.

Pescando a control remoto

Tras su visita a las Bermudas y hablar de cómo el mismo problema se daba en otras partes del mundo, Angle y su esposa crearon una startup de biotecnología llamada 'Robots in Service of the Environment' con la que han desarrollado el primer prototipo de su robot. Como el Pez León es un depredador que no tiene miedo ni huye, el robot va directamente hacia ellos para cazarlos.

En su parte frontal tienen unas barras metálicas con las que tocan a los peces y les aturde con una descarga eléctrica. Entonces, como si de una aspiradora se tratase, los succiona en el interior de una cámara. Este primer prototipo es capaz de almacenar hasta diez peces antes de volver a la superficie.

Según palabras del propio Colin Angle, sería inútil tratar de reducir la población del Pez León con un robot de medio millón de dólares. Simplemente sería inviable. Por eso están aplicando todo lo aprendido desarrollando la Roomba, y tienen como objetivo que el robot cueste alrededor de mil dólares. De esta manera comprarlo será relativamente económico, y teniendo en cuenta que hay demanda de este pez en los restaurantes se puede hacer dinero con él.

Una de las maneras con las que han conseguido reducir costes es no haciendo un robot autónomo, sino por control remoto. Esto no es un problema ya que en cualquier caso siempre tendrá que haber una persona cerca para recoger los peces que pesca, por lo que es factible que esa persona pueda estar controlando también el robot.

El futuro está en la gamificación

Después de las pruebas con el primer prototipo y de una existosa campaña en Kickstarter, la startup ya está trabajando en una nueva generación con un nuevo diseño y un control más simple. Esta próxima versión de 'Guardian' podrá ser controlada desde un portátil. También están trabajando en reducir el precio final del producto lo máximo posible para hacerlo más asequible.

Cuando lo consigan, su idea es la de llevarlo a las tiendas como una herramienta más de pesca comercial. Ya han demostrado con el primer prototipo que pueden pescar varios peces en una hora, por lo que un pescador podría obtener beneficios vendiéndolos a restaurantes.

De hecho, Angle tiene la vista puesta en poder operarlo de la manera más remota posible. Su objetivo es ser capaces de gamificar la pesca con este robot, y que pueda haber personas que paguen por poder operar al 'Guardian' desde sus móviles o tabletas incluso desde sus casas, y así cooperar en la reducción de la población de esta especie invasora.

'Robots in Service of the Environment' también tiene pensado desarrollar más robots con los que ayudar a solucionar otros problemas medioambientales. Entre las ideas hay robots que luchen contra la caza furtiva de animales, o capaces de recoger plásticos en el océano. En cualquier caso el primer paso es ser capaces de hacer viable la pesca del Pez León.

Enlace | Robots in Service of the Environment

En Xataka | Drones, robots y satélites contra el fuego: las nuevas tecnologías van a por los incendios forestales