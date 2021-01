Tecra A30-J, Satellite Pro L50-J y Satellite Pro C40-G: Dynabook presenta sus equipos profesionales de gama de entrada y media

Dynabook, la marca que en 2018 tomó el relevo de la división de ordenadores de Toshiba, ha aprovechado el CES 2021 para anunciar tres modelos de portátiles destinados al mercado corporativo y sector educativo. Son de gama de entrada y media, de acuerdo con las características técnicas de los equipos.

Concretamente, los modelos presentados son Tecra A30-J, Satellite Pro L50-J y Satellite Pro C40-G. Los tres se caracterizan por tener una pantalla con bisel estrecho y ninguno presenta pantalla giratoria, por tanto son portátiles al uso. Todos los ordenadores presentados por Dynabook cuentan con una cámara web FHD de 2MP, altavoces estéreo y un micrófono con tecnología Cortana de Microsoft, como asistente de voz.

Para proteger los datos y los activos de la empresa, los tres equipos presentados integran un chip TPM 2.0 acompañado de funciones como la contraseña de administrador para impedir accesos no autorizados. El chip TPM (Trusted Platform Module) almacena información sensible sobre el sistema operativo y también se encarga de ofrecer acceso a la tecnología Windows Hello y a su funcionamiento con cámaras de reconocimiento facial o sensores de huella dactilar. En cuanto a seguridad, los equipos también ofrecen un inicio de sesión a través de un escáner de huellas dactilares (SecurePad).

Tecra A30-J, Satellite Pro L50-J y Satellite Pro C40-G: especificaciones técnicas

Tecra A30-J Satellite Pro L50-J Satellite Pro C40-G PANTALLA 13,3" 15” 14" RESOLUCIÓN Pantalla H2 - 220 nit Pantalla FHD - 470 nit LCD de 250 o de 300 nit FHD de 250 nit o HD de 200 nit PROCESADOR Intel Core de 11ª generación Intel Core de 11ª generación Intel Celeron de 10ª generación MEMORIA PRINCIPAL Hasta 40 GB DDR4 hasta 16 GB DDR4 (2666MHz) hasta 16 GB GRÁFICOS No especificado Intel integrados No especificado ALMACENAMIENTO SECUNDARIO SSD / PCIe de hasta 1 TB SSD PCIe de hasta 1 TB SSDs de 128GB / 256GB / 512GB CONECTIVIDAD Varios puertos de USB.1 USB de tipo C Puerto HDMI de tamaño completo 3 puertos USB tipo B 1 puerto USB tipo C Puerto HDMI 2.0 RGB Puerto HDMI 3 puertos USB3.1 1 puerto USB C CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 6, puerto Gigabit LAN y Bluetooth combo module WiFi 6 y puerto Gigabit LAN WiFi 802.11 AC AUTONOMÍA Hasta 14 horas Hasta 10 horas Hasta 8 horas PESO 1,2 kg Entre 1,7 y 1,95 kg 1,55 kg PRECIO 890 euros sin IVA 1.050 euros sin IVA 360 euros sin IVA

Dynabook Tecra A30-J: gama media con procesador Intel de última generación

El modelo Tecra A30-J de Dynabook es el de menor tamaño de los presentados en el encuentro del CES de esta edición 2021. Es un equipo de gama media, pensando para empresas pequeñas y medianas y que cuenta con un procesador Intel Core de 11ª generación.

También destaca por ser el más ligero de los tres y el que mayor autonomía tiene en su versión más potente llegando hasta las 14 horas. Tiene una batería de Li-ION, que puede ser de 21Wh o de 42 Wh.

Dynabook Satellite Pro L50-J: el mayor ordenador presentado

El ordenador Satellite Pro L50-J está equipado con Wi-Fi 6 y el C40-G con WiFi 802.11 AC y dispone de una SSD PCIe de 1 TB para un mayor almacenamiento. Es un ordenador para el sector profesional de gama media.

Es el mayor de los tres equipos presentados y el de mayor precio, gracias a la potencia de su procesador de última generación, sus opciones de conectividad potentes y su capacidad de almacenamiento.

Dynabook Satellite Pro C40-G: ordenador de gama de entrada pero enfocado al mercado empresarial

El equipo Satellite Pro C40-G ha añadido procesadores Intel Celeron de 10ª generación y memoria DDR4 de hasta 16 GB. Al incluir una versión antigua del procesador de Intel, este ordenador es el de menor coste de los tres modelos con gran diferencia.

Precio y disponibilidad

Está previsto que los equipos lleguen a España a partir de abril. En cuanto a los precios: el Satellite Pro C40-G con el procesador Celeron 8 256 Windows Pro costará 435 euros con IVA incluido; el dispositivo Satellite Pro L50-J con procesador i7 tendrá un precio de 1.270 euros con IVA; mientras que el modelo Tecra A30-J i5 8 256 Win Pro costará 1.076 euros.