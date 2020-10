Intel se alía con Lightbits Labs para mejorar el rendimiento del almacenamiento de los CPD

Intel ha llegado a un acuerdo con la empresa Lightbits Labs (en la que también ha decidido inyectar capital, aunque la cantidad invertida no ha sido dada a conocer) para mejorar el rendimiento de los sistemas de almacenamiento en los centros de datos.

Más concretamente, las dos empresas quieren investigar y desarrollar soluciones para cuando los sistemas de almacenamiento no funcionan correctamente por la presencia de algún hardware extraño o porque tengan la capacidad de disco bloqueada. Estas situaciones se producen cuando se ha asignado un almacenamiento para ciertas aplicaciones pero no se puede utilizar o no está disponible por alguna razón, como pueden ser los problemas de conexión.

Cuando se produce esta capacidad de disco inutilizada, las unidades de almacenamiento siguen consumiendo energía, lo que resulta un doble gasto (tanto energético como de inutilización del recurso).

El reto es reducir el coste total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés) de estas infraestructuras mejorando la capacidad y el rendimiento de los discos.

Personalizado para Intel

Para mejorar este rendimiento del almacenamiento, se empleará LightOS, una solución de Lightbits que ofrece almacenamiento compartido de alto rendimiento entre servidores y que permite administrar la lectura y escritura del almacenamiento basado en flash. LightOS está optimizado para trabajar con el hardware de Intel y promete mejorar la eficiencia de almacenamiento, optimizando su uso y sin que el rendimiento de todo el CPD se vea afectado por estar la aplicación en ejecución.

Intel Ethernet 800

De hecho, la solución de almacenamiento LightOS ha sido probada con la serie de adaptadores de red Ethernet 800 de Intel con Application Device Queues (ADQ), que está diseñada para lograr una Ethernet más rápida y predecible.

Con la alianza de Intel, Lightbits Labs optimizará LightOS para que funcione mejor con las tecnologías de Intel. Además, utilizará la memoria persistente Intel Optane y los SSD Intel 3D NAND basados en la tecnología Intel QLC, los procesadores escalables Intel Xeon con capacidades únicas de aceleración de inteligencia artificial (AI) integradas y los mencionados adaptadores de red Intel Ethernet serie 800 con Tecnología Application Device Queues (ADQ).

Aunque Lightlabs optimizará su solución para Intel, no necesita hardware especializado, por lo que el TCO también promete reducirse.