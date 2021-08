Google Calendar te dirá cuánto tiempo pasas en reuniones a la semana con gráficos y estadísticas: así es la nueva función de productividad de Workspace

Google acaba de anunciar una nueva función para su calendario que ofrecerá a los usuarios de Workspace, la suite de herramientas profesionales de los californianos, información sobre el tiempo que han pasado en reuniones a la semana mediante gráficos y estadísticas, según han anunciado en su blog.

Esta nueva función, denominada Time Insights, obtendrá los datos de la agenda del usuario y los cruzará para ofrecer información segmentada, como el número de horas que ha invertido en reuniones con un solo interlocutor, con varios, encuentros recurrentes con el equipo o reuniones puntuales con personas no habituales, como nuevos clientes. También mostrará con qué personas pasa más tiempo reunido y le permitirá marcar los perfiles clave de una negociación, para tener su contacto a mano y facilitar una comunicación más fluida.

Aspecto de Time Insight.

La ventana de Time Insights aparecerá en la parte derecha del calendario de Google, según se puede observar en las imágenes difundidas por los californianos, y sólo podrá ser desactivada por los usuarios que tengan funciones de administrador. Las cuentas estándar no podrán desactivarla, pero sí minimizarla y ocultarla cuando deseen.

Google ha subrayado que la información sobre el tiempo empleado en reuniones sólo podrá verla el propio usuario, no los jefes, a menos que éstos tengan permiso para administrar el calendario de otras personas. El objetivo, señalan, es que el profesional sea consciente del tiempo que emplea en estos encuentros y que esa información le sirva para organizar mejor su jornada, no para que sus superiores controlen su rendimiento.

Time Insights se activará de forma automática a mediados del próximo mes de septiembre para los clientes de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y organizaciones sin fines de lucro. No estará disponible para usuarios de Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline, G Suite Basic y Business.

El aspecto que ofrecerán los gráficos sobre el tiempo que el usuario pasa en reuniones es similar al de las estadísticas de uso de aplicaciones que tanto Google como Apple añadieron hace tiempo a Android e iOs, respectivamente.