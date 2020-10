Estas son las opciones de seguridad si aún tienes ordenadores con Windows 7

Uno de cada cuatro ordenadores que hay en el mundo sigue funcionando con Windows 7. Y desde el 14 de enero, Microsoft ya no ofrece soporte para este sistema operativo y, por tanto, es más vulnerable y propenso a tener problemas de seguridad.

Sí, se trata de todo un reto teniendo en cuenta que a principio de años se calculaba que 250 millones de ordenadores aún tienen este sistema operativo. Sin embargo, y para todos aquellos ordenadores que siguen funcionado con Windows 7, hay algunas opciones de seguridad a tener en cuenta.

¿Tienes todas las actualizaciones instaladas?

El primer paso es visitar Windows Update y asegurarse de estar actualizado con todas las actualizaciones que Microsoft lanzó para Windows 7.

Aunque en teoría Microsoft ya no va a volver a actualizar este sistema operativo, no sería descartable que lance en algún momento actualizaciones especialmente críticas, tal como lo hizo para Windows XP. Eso sí, será importante estar atento en caso de que lleguen porque la instalación a veces puede ser manual y no automática como sucedió en 2019 con XP.

Pagar por soporte hasta 2023

Las empresas, además, tienen la opción de poder pagar por la ampliación del soporte de Windows 7. Es lo que se conoce como Windows 7 Extended Security Updates (ESU).

Los clientes corporativos e institucionales solo pueden pagar por este soporte extendido de actualizaciones de seguridad hasta enero de 2023. Es decir, aproximadamente tres años después de que Microsoft haya dejado de proporcionar parches regulares. Además, hay que tener en cuenta que el precio a pagar por esta ampliación aumenta cada año entre 2020 y 2023. Es decir, que cuanto más tiempo se aguante con este viejo sistema operativo, más dinero hay que pagar por él.

Según Microsoft, la ESU de Windows 7 se venderá por dispositivo y estará disponibles para todos los clientes de Windows 7 Professional y Windows 7 Enterprise en licencias por volumen, con un descuento para los clientes con garantía de software de Windows, suscripciones a Windows 10 Enterprise o Windows 10 Education.

Además, la compañía garantiza que Office 365 ProPlus será compatible con dispositivos con actualizaciones de seguridad extendidas (ESU) de Windows 7 activas hasta enero de 2023. Esto significa que los clientes que compren la ESU de Windows 7 podrán seguir ejecutando Office 365 ProPlus.

Revisa tu antivirus

Aunque Microsoft ya no ofrezca actualizaciones para este sistema operativo, muchos fabricantes de antivirus siguen dando soporte a estos ordenadores. De hecho, AV-TEST (el organismo que se encarga de certificar la eficacia de estos programas de seguridad) ha pedido a varios fabricantes que continúen brindando soporte a sus productos bajo Windows 7 y proporcionando actualizaciones de programas y firmas para su software.

En su página web se puede consultar aquellas firmas que han asegurado la validez de sus productos para Windows 7 y hasta cuándo piensan seguir con esta política. Entre los nombres, podemos leer Eset, Kaspersky, McAfee, Sophos, Symantec o Trend Micro, por nombrar solo algunos. La mayoría dice que, como mínimo, estarán dos años más dando seguridad a estos PC.

Desconectarlo de la red

Dado que la mayoría de los problemas de seguridad se aprovechan a través de Internet o se propagan cuando los ordenadores están conectados a una red, una de la soluciones de seguridad más básicas que tenemos para los equipos con Windows 7 es desconectarlos de todo tipo de red.

Al no permitir que se conecten a Internet, evitaremos visitar posibles web fraudulentas o ser víctima de otros ataques basados en la red. Si no queda más remedio que mantener conectado el ordenador, tener una red privada virtual (VPN) es aún mas recomendable, ya que mantendrá los datos encriptados y evitará que piratas informáticos puedan entrar en sus cuentas.

Si, además, este ordenador con Windows 7 no está conectado a la red corporativa, podremos aislarlo de forma más sencilla y evitar que un posible problema de seguridad se propague por el resto de la red y afecte a otras máquinas. No sería incluso descartable cerrar todos los puertos USB del ordenador para evitar usar memorias USB e introducir posibles errores.

Desinstala las aplicaciones desfasadas

Otra medida de seguridad es revisar todo el software instalado en la máquina. Deberíamos comprobar que todo aquello que se está utilizando todavía sea compatible con Windows 7, de modo que los posibles agujeros de seguridad aún se reparen.

En este repaso no nos debemos olvidar del navegador, Es cierto que la cuota de Internet Explorer no es tan alta como la de Windows 7, pero el fin del soporte para este sistema operativo hace que este navegador deje también de recibir actualizaciones cuando está funcionado en Windows 7.

Después de las vulnerabilidades del navegador, los documentos de Office son otro vector de ataque frecuente. Si todavía usa Office 2007, su soporte terminó hace años. Office 2010 también se aproxima al fin de sus actualizaciones de seguridad. Microsoft continuará brindando soporte a Office 2010 durante los próximos tres años (hasta enero de 2023) si se suscribe a Office 365.

Java, Flash y Adobe Reader también son objetivos comunes, así que asegúrese de que estén actualizados si los necesita. Y, en caso de que no sea así, se recomienda desinstalarlos del ordenador.

Para el resto de aplicaciones (incluidos los complementos del navegador) debería consultar si está la opción de actualizarse automáticamente a versiones más nuevas a medida que se lanzan.

Actualizarse a Windows 10

Aunque entre la 7 y la 10 Microsoft también lanzó Windows 8, la recomendación que hace la compañía es actualizarse a Windows 10.

Antes de hacerlo, cabe recordar que las recomendaciones de hardware de este sistema operativo son

Requisitos técnicos Windows 10 Procesador 1 gigahercio (GHz) o procesador o SoC más rápido RAM 1 gigabyte (GB) para 32 bits 2 GB para 64 bits Disco duro 16 GB para SO de 32 bits 20 GB para SO de 64 bits Tarjeta gráfica DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0 Pantalla Resolución 800 x 600

Ten en cuenta, eso sí, que si optas por la actualización a Windows 10, es bastante probable que tengas que conectar el ordenador a Internet (salvo que descargues la actualización en otro PC y luego la transfieras al antiguo), por lo que deberías extremar las medidas de seguridad durante este proceso.