La consultora Devoteam compra Nubalia: su objetivo es convertirse en el principal socio de Google Cloud en España

La consultora tecnológica Devoteam, de origen francés, acaba de hacer pública la compra de la compañía española de servicios en la nube Nubalia. Ambas empresas son socias ‘Premier’ de Google Cloud, y los franceses han manifestado que su intención con esta adquisición, de la que no han dado cifras, es convertirse en el socio preferente de los californianos en España y Portugal.

“Esta integración permite a Devoteam ampliar en España el liderazgo en los servicios de Google Cloud. Queremos ser, también en Iberia, el principal socio de Google, tanto en la parte de negocio como en la aportación de valor a nuestros clientes”, ha dicho Tomás López, CEO de Devoteam Spain.

Nubelia está especializada en Google Cloud, para la que ofrece servicios de infraestructura y consultoría en España, el resto de Europa, América Latina y África. Los españoles cuentan con más de 450 clientes en estas regiones, según la nota de prensa en la que han comunicado la operación, y tienen 50 empleados repartidos por sus oficinas de Madrid, Barcelona, Granada, Lisboa y Ciudad del Cabo.

“La entrada de Devoteam se produce con el objetivo de consolidar el posicionamiento de Nubalia como proveedor de referencia de cloud en Europa, compitiendo con los grandes players en un mercado que se está concentrando a pasos agigantados”, ha señalado Miguel Planas, fundador de Nubalia.

Devoteam, por su parte, cuenta con 2.300 clientes de Google Cloud y opera en Europa, África y Oriente Medio. Los franceses tienen presencia en 18 países, emplean a unas 7.500 personas y en 2019 tuvieron ingresos por valor de 761,9 millones de euros, según datos de la empresa.

Con esta adquisición, Devoteam no sólo amplía su presencia en España y Portugal, también se abre a nuevos mercados e incorpora algunos servicios cloud adicionales que no ofrecía hasta ahora. Por otra parte, la empresa española cambia su nombre y pasa a denominarse Nubalia Part of Devoteam.