Amazon, Google y Microsoft tienen la mitad de los 600 centros de datos cloud que hay en el mundo

Dos nuevos centros de datos a la semana. La demanda de servicios en la nube, especialmente tras la pandemia de la Covid-19 y el hecho de que cada vez más usuarios trabajen desde casa, está haciendo que cada vez haya más centros de datos en todo el mundo. Tanto que, solo en el último semestre del pasado año, se sumaron 56 CPD en todo el mundo.

De esta forma, a finales del año pasado había, según los datos de Synergy Research, 597 centros de datos operados por compañías hiperescalares. Un número que es más del doble de CPD desde finales de 2015. En los dos últimos años, se han abierto 111 nuevos centros de datos.

La mitad, en manos de los tres principales proveedores

Según esta consultora, más de la mitad de los centros de datos pertenecen a los gigantes de la nube pública (Microsoft, Amazon y Google). Estas tres compañías son, además, las que consiguen atraer el 66% de la inversión que las empresas europeas hacen en materia del cloud computing.

Además, AWS y Google se han mostrado muy activos en estos últimos 12 meses, ya que son las propietarias de la mayoría de las nuevas granjas de servidores que se han construido y puesto en funcionamiento durante el último año. Oracle, Microsoft, Alibaba y Facebook son otras de las compañías especialmente activas a la hora de añadir nuevos CPD.

¿Dónde están esos nuevos CPD? En 17 países diferentes. No obstante, Estados Unidos, Corea del Sur, China, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Italia y Sudáfrica son los países en los que más CPD se han desplegado durante el último año.

Dos de cada diez, en Estados Unidos

Los centros de datos están repartidos por todo el mundo, pero Estados Unidos sigue siendo el país que tiene un mayor número de CPD: cerca del 40% de los mayores centros de datos de internet y cloud están en su territorio. Los siguientes países más populares para instalar esto CPD son China, Japón, Alemania, Reino Unido y Australia. Todos estos países suman el 29% de todos los CPD.

Cabe recordar en este punto que el sector de los centros de datos neutrales (aquellos que sirven para los propósitos de muchas compañías) viene reclamando al Gobierno nuevas medidas que permitan que España se convierta en un punto neurálgico de las comunicaciones mundiales.

Para hacer este informe se han tenido en cuenta los centros de datos de las empresas cloud e internet, incluyendo los principales compañías en Software as a Service (SaaS), Infraestructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), búsquedas, redes sociales, comercio electrónico y juegos.

Synergy también destaca que Amazon, Microsoft, Google e IBM tienen, cada uno de ellos, 60 o más centros de datos en al menos tres de cada una de las cuatro regiones geográficas del mundo: América del Norte, Asia Pacífico, EMEA y Latinoamérica. Oracle y Alibaba también tienen sus CPD repartidos de forma importante a nivel mundial. En el caso de Alibaba, esto le está permitiendo posicionarse ya como la cuarta compañía que más factura en cloud.

Mientras, el resto de las firmas tienden a aglutinar sus centros de datos en alguna región concreta: Estados Unidos (en el caso de Apple, Facebook, Twitter o ebay) o China como (Tencent, Baidu, JD.com).

Buenas previsiones para 2021

Los datos de Sinergy también muestran que durante 2020 algunos centros de datos se han quedado antiguos y han sido "apagados". Pero, según la consultora, ese número de cierres es menor de los que se han abierto.

Además, asegura que en 2021 también será un año de crecimiento del número de CPD, puesto que muchas de estas compañías están inmersas en la creación de nuevas instalaciones. Es el caso de AWS, quien eligió Aragón para la construcción de nuevos centros de datos en nuestro país.