Twitter lanza su 'bote de propinas', pero los pagos con PayPal se comparte tu dirección física y tu e-mail si no tienes cuidado

La idea del 'bote propinas' ('Tip Jar') de Twitter es estupenda: con este sistema será posible enviar dinero a otro usuario para apoyarle si te gusta lo que publica en Twitter. La característica ha empezado ya a desplegarse, pero lo ha hecho con ciertos problemas de privacidad asociados.

Una investigadora de ciberseguridad llamada Rachel Tobac ha indicado que si mandas una propina vía PayPal, eso podría revelar tu dirección física, algo que es innecesario y que puede plantear problemas de privacidad importantes.

No siempre se revela la dirección física de quien envía la propina. La característica 'Tip Jar' te deja elegir entre varios proveedores de pago para mandar la propina al usuario de Twitter. Si usas PayPal, el receptor podrá ver tu dirección física (postal) cuando reciba ese dinero.

Huge heads up on PayPal Twitter Tip Jar. If you send a person a tip using PayPal, when the receiver opens up the receipt from the tip you sent, they get your *address*. Just tested to confirm by tipping @yashar on Twitter w/ PayPal and he did in fact get my address I tipped him. https://t.co/R4NvaXRdlZ pic.twitter.com/r8UyJpNCxu