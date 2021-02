El New York Times ha podido rastrear a los asaltantes del Capitolio a través de la publicidad para móviles

Nos rastrean a través de los móviles. Es algo que tenemos asumido y el New York Times lo ha reflejado claramente en su última investigación. A través de los identificadores de la publicidad y un listado de datos anónimos, han conseguido rastrear individualmente a los asaltantes del Capitolio.

Mediante una fuente anónima, el periódico consiguió un listado de datos relacionados con los móviles de los asaltantes. En ellos no había nombres, pero sí una colección de identificadores de publicidad para que las grandes empresas pudieran enviarles anuncios personalizados. Supuestamente estos datos son anónimos, pero la investigación los combinó con otras bases de datos y en cuestión de segundos, han podido obtener nombres reales, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos.

“Se supone que son anónimos y los propietarios de los smartphones pueden restablecerlos o deshabilitarlos por completo. Nuestros hallazgos muestran que la promesa del anonimato es una farsa", escriben desde el New York Times.

Using a trove of leaked smartphone location data, @cwarzel and @stuartathompson identified some of the Capitol rioters.



In this time-lapse animation, smartphones moved from Trump’s rally to the Capitol. https://t.co/MV4foh0Olo pic.twitter.com/iSfdicvXWY