Una nueva característica del iPhone desvela cómo muchas apps husmean en el portapapeles sin motivo aparente

Desde hace años una funcionalidad en iOS y Android permite a las aplicaciones obtener el contenido del portapapeles de forma automática para, por ejemplo, detectar enlaces que guardar o números de seguimiento de paquetes. Ahora bien, ¿para qué necesita copiar el portapapeles una app de u temporizador? Con iOS 14 el iPhone se chiva siempre que una app accede al portapapeles. En sólo cuatro días ha sacado los colores a decenas de apps.

Con la llegada de iOS 14 el pasado lunes Apple incorporó una pequeña característica a la que ni siquiera se le dio bombo durante la presentación. Se trata de un mensaje emergente que aparece en la parte superior de la pantalla siempre que se pega el contenido del portapapeles de un lugar a otro. 'X ha pegado desde Y' es el mensaje, donde X es la app en la que nos encontramos e Y el lugar de donde proviene el contenido pegado.

Voluntariamente o no, Apple ha conseguido con esta nueva característica sacar a la luz las prácticas de algunos desarrolladores. Los primeros usuarios de iOS que se han instalado la beta de iOS 14 se han topado con muchísimas aplicaciones que acceden a su portapapeles nada más abrir la app. Además, algunas lo obtienen con cada nueva letra escrita como es el caso de TikTok.

Acceder al portapapeles de forma automática al abrir la app es una práctica conocida y utilizada por apps por ejemplo como las de calendario. Estas apps copian el portapapeles y si detectan una fecha muestran una aviso para crear un evento con esa fecha. Algo similar ocurre por ejemplo con las apps para guardar enlaces como Pocket, que detectan automáticamente enlaces y te permiten guardarlos. El problema viene cuando esto lo hacen apps que ni siquiera tienen funciones para crear contenido dentro de la app, como por ejemplo una app que muestra un temporizador para hacer ayuno intermitente.

Una de las apps que más ruido ha hecho en este sentido es TikTok, por el hecho de copiar el portapapeles con absolutamente cualquier pulsación de una letra. Según ha indicado TikTok a Telegraph, esta función está pensada para detectar comportamientos repetitivos de SPAM. Avisan de que eliminarán la función en una futura actualización de la app. De si la eliminarán también en Android no han comentado nada.

