El nuevo macOS Catalina promete, pero los permisos, el adiós a iTunes y a las apps de 32 bits están dando problemas

La nueva versión del sistema operativo de Apple, macOS 10.15 Catalina, acaba de ponerse a disposición de los usuarios. Ya conocíamos muchas de sus novedades desde que la empresa nos habló de ellas en su conferencia WWDC 2019, pero su aterrizaje está siendo algo complicado para diversos usuarios.

De hecho la firma ha confirmado que la eliminación de iTunes ha provocado también el soporte de los ficheros XML, algo que da problemas con aplicaciones para DJs como la popular Rekordbox. Se ha confirmado además que hay conflictos relevantes en Lightroom y sobre todo en Photoshop, y el abandono del soporte de aplicaciones de 32 bits también plantea situaciones de conflicto para usuarios que aún las utilizaban hasta ahora.

Otras herramientas para DJs como Traktor o Serato que basaban su funcionamiento en el soporte de ficheros XML también se han visto afectadas por ese problema en particular. La integración de estas aplicaciones con la biblioteca musical que existía en iTunes y que se basaba en esos ficheros XMS es la base del problema.

Los desarrolladores esperaban que Apple ofreciese una alternativa y se había asumido que plantearían una forma de exportar manualmente de la nueva aplicación música. Esa opción no está presente de momento, lo que ha hecho que se recomiende a los usuarios de estas aplicaciones para DJs a no actualizar de momento a Catalina.

Hay aplicaciones de este ámbito como djay o Virtual DJ 2020 y las últimas betas públicas de Serato y Traktor sí que funcionan con la nueva Music.app y con macOS Catalina gracias a un SDK alternativo de Apple, pero de momento Rekordbox no ofrece ese soporte.

La decisión de dejar de soportar aplicaciones de 32 bits es también importante para muchos usuarios que no podrán ya utilizar estas herramientas en macOS Catalina. Una de las herramientas más destacadas afectadas por el problema es la vieja Aperture que dejó de seguir desarrollándose en 2015 pero que seguía siendo una opción interesante para muchos usuarios.

Esta aplicación no funciona en macOS Catalina, por lo que antes de hacer la actualización a esta nueva versión conviene que traslademos la biblioteca de fotos de Aperture a otras aplicaciones como Apple Photos o Lightroom, algo que los propios documentos de soporte de Apple explican con detalle.

En Apple han querido impulsar las aplicaciones de 64 bits que entre otras cosas están soportadas por la aceleración gráfica de Metal. Si tratamos de ejecutar estas herramientas se nos avisará de que esa aplicación no está optimizada para tu Mac, y se nos informará de que el desarrollador debe actualizarla para "mejorar la compatibilidad".

Como explican en 5kplayer, es posible desinstalar la versión de 32 bits del sistema e instalar la versión de 64 bits si está disponible. Aun en el caso de que esa versión de 64 bits exista, puede que la de 32 bits estuviese asociada a viejos componentes que harían difícil su eliminación completa.

Así pues, antes de actualizar a Catalina los expertos recomiendan actualizar a esas versiones de 64 bits de las aplicaciones que tengamos de 32 bits en Mojave o bien borrarlas si no encontramos dichas ediciones de 64 bits.

¿Cómo comprobar que las aplicaciones que tenemos en nuestro Mac son de 32 bits? Hay una lista de aplicaciones incompatibles en GitHub, lo ideal es acceder a la información del sistema desde el icono de la manzana, y allí sacar un informe del sistema para luego ir a Software->Aplicaciones, donde veremos la lista de aplicaciones instalada y un campo en el que se indica si esas aplicaciones son de 64 bits o no, como se muestra en la imagen.

Los problemas de compatibilidad afectan a otras herramientas creativas como Lightroom o Photoshop. Adobe ya ha avisado de esos conflictos con Catalina en ambos casos y propone algunas soluciones al respecto.

También Microsoft Office 2011 dejará de funcionar correctamente al ser una suite desarrollada en 32 bits. La versión Office 2016 es una mezcla de componentes de 32 y 64 bits que también podría dar problemas según la versión que usemos, así que la recomendación en este caso para usuarios de Catalina es actualizar a Office 365 o a Office 2019.

Los usuarios de antiguas aplicaciones, eso sí, pueden recurrir también a una máquina virtual con herramientas como Parallels Desktop para poder seguir usándolas bajo Catalina, una solución que sin ser óptima al menos suaviza el problema para quienes quieran actualizar en el nuevo sistema operativo de Apple.

Entre los cambios que llegan a la nueva versión de macOS Catalina están los que afectan al ámbito de la seguridad, y ahí hay una nueva filosofía en la que el sistema operativo pedirá que concedas permisos por ejemplo para aplicaciones que escriban datos en áreas sensibles del sistema de ficheros (carpeta de documentos o escritorio) o que graben nuestra pantalla o las pulsaciones del teclado.

Esta política sigue los pasos de la implementada en iOS (y en Android) y trata de avisar al usuario de cómo las aplicaciones utilizan ciertos recursos hardware como la cámara, el micrófono o la recolección de la ubicación. En macOS Catalina esos avisos que piden la intervención del usuario para conceder ese permiso a cada aplicación pueden resultar al principio algo excesivos.

Uno de los miembros del equipo de Applesfera y Xataka, Cristian Rus, nos contaba cómo la experiencia le recordaba a los tiempos de Windows Vista en los que el sistema pedía permiso para todo. "Con la idea de meter más y más privacidad cada dos por tres te salta una alerta", nos explicaba, destacando que de hecho la experiencia es peor de la que recuerda en Vista en este sentido.

Hay quien de hecho ha hecho la broma de rebautizar a macOS Catalina como macOS Vista, aunque en este caso el desarrollador de aplicaciones de macOS e iOS explicaba que su flujo de trabajo es mucho más complejo que el de un usuario convencional y que casi es normal que su escritorio inicial -el que compartía en la imagen de Twitter- estaba mucho más colapsado de avisos de lo que sería normal ver para otros usuarios.

De hecho la estrategia de Apple a la hora de proteger más esa privacidad en macOS y alertar al usuario es muy interesante, pero es cierto que esa aparición de cuadros de diálogo de forma continua es algo inusual en una empresa que ha destacado siempre por su atención a este tipo de detalles que ayudan a simplificar y hacer más elegante y atractiva la experiencia de usuario.

Entre esos problemas están los relacionados con el citado Project Catalyst. Esta interesante iniciativa tienen como objetivo compartir el código de una app del iPad para que desarrollar una versión para macOS sea muy sencillo. Apple mostró algunos ejemplos destacables en su WWDC 2019, pero la realidad parece ser distinta a lo que prometían y los desarrolladores están quejándose de que trasladar aplicaciones de iOS/iPadOS a macOS da más problemas de los esperados en algunos casos.

There will definitely be some straight iOS ports brought to the Mac via Catalyst, especially with the lack of documentation on Apple's part. Zoho Sign is a good example of an almost-unmodified app with iOS UI, a stage closer to iOS than even Apple's Marzipan apps from last year pic.twitter.com/jhyccZc9MY