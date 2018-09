Google da marcha atrás: Chrome 70 permitirá desactivar el login forzado y eliminará las cookies (de verdad)

El décimo aniversario de Google Chrome estuvo pasado por agua: los cambios visuales y las nuevas funcionalidades eran destacables, pero quedaron ensombrecidos por una nueva característica de la que Google no dijo nada: el login forzado.

Esta opción hace que cualquier usuario de Chrome que inicie sesión en un servicio de Google lo haga automáticamente en Chrome, algo que plantea riesgos potenciales a la privacidad. Los responsables de Google han acabado recapacitando y tras las críticas introducirán en Chrome 70 la posibilidad de desactivar ese tipo de login automático y corregirán otro problema reciente con las cookies.

Chrome es un navegador notable en muchos apartados —aunque sea algo glotón en materia de consumo de memoria— pero lo realmente preocupante de la nueva versión era ese inicio de sesión forzado que hacía que el usuario ya no tuviera que dar su consentimiento para logarse en Chrome al detectarse inicio de sesión en uno de los servicios de Google.

Los expertos en seguridad criticaron esa decisión, que en Google defendieron argumentando que aportaba consistencia y evitaba confusión: en anteriores ediciones de Chrome un usuario A podía estar logado en el navegador pero acceder a servicios de Google con otra cuenta B.

Esto podía hacer que la recolección de datos de una cuenta B acabase alineada con los datos de la cuenta A, algo que podría plantear riesgos para la privacidad según los ingenieros de Google.

La nueva característica era potencialmente peligrosa para la privacidad de los usuarios que prefieren no iniciar sesión en Chrome, aunque es cierto que para que se iniciase la recolección de datos había que activar un último servicio: Google Sync.

Otro de los descubrimientos que se realizaron en las últimas horas también añadió más leña al fuego: el navegador Chrome hacía una gestión de las cookies bastante particular.

De hecho si un usuario decidía borrarlas se borraban todas a excepción de las cookies generadas por sitios y servicios de Google, que seguían almacenadas en el navegador.

In "Clear browsing data" there's at least a notice that I won't be signed out of Google. In chrome://settings/siteData?search=cookies however, there's a "Remove all" button which doesn't remove all. See screenshots before, after click on "remove all" and after refresh. pic.twitter.com/rTkFWmCmWP