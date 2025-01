Microsoft ya no fabrica teclados, pero sus diseños siguen vivos: así es el nuevo Compact Ergonomic Keyboard de Incase

Han pasado casi dos años desde que Microsoft anunció que dejaría de vender teclados y otros accesorios bajo su propia marca para enfocarse en la línea Surface. Aquel movimiento no pasó desapercibido, principalmente entre los entusiastas de los realmente buenos productos de hardware de la compañía. El cambio tuvo un efecto inmediato en ciertos lugares, donde algunas personas se apresuraron a comprar unidades antes de que se agotaran, y otras pidieron en foros oficiales que no discontinuaran su producto favorito.

El alivio para muchos llegó meses más tarde de la mano de un acuerdo. Una compañía llamada Incase se encargaría de fabricar y vender una variedad de accesorios de Microsoft bajo licencia. Y esto fue exactamente lo que sucedió. En la página de esta firma podemos encontrar el apartado “Designed by Microsoft” con una variedad de teclados, auriculares y cámaras web. La novedad está en uno de sus últimos lanzamientos: un teclado diseñado por Microsoft que no había visto antes la luz, es decir, un producto inédito.

Un teclado ergonómico Incase con esencia Microsoft

Lo último de la compañía estadounidense perteneciente al grupo Onward Brands es el Compact Ergonomic Keyboard. Como podemos ver en las imágenes, estamos ante un teclado ergonómico de diseño dividido que prescinde del apartado numérico. En la zona de central encontramos un ligero túnel que promete, junto a la ubicación de las teclas y el reposamanos acolchado, ofrecer una experiencia de escritura premium. Destaca también la tecla dedicada de Copilot para lanzar el asistente de IA de Microsoft.

Al igual que podemos encontrar en los teclados anteriores de Microsoft, el nuevo Compact Ergonomic Keyboard de Incase tiene teclas de acceso rápido que permiten, entre otras cosas, controlar el volumen, pausar o reproducir contenido y activar el dictado. Cabe señalar que se trata de un periférico que no tiene batería incorporada y tampoco retroiluminación. Funciona con pila AAA incluidas que prometen ofrecer una autonomía de 36 meses. Se conecta a través de Bluetooth 5.1 y es compatible con Windows 10 y Windows 11.

Como indicábamos arriba, el Compact Ergonomic Keyboard es un producto de Incase, pero que llega con la etiqueta “Designed by Microsoft” y que se ofrecerá “en los primeros meses de 2025” a un precio de 119,99 dólares. El teclado tiene cierta similitudes al Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop, uno de los teclados más valorados por los devotos de la compañía de Redmond. Desafortunadamente, este último producto ya no está disponible y, de momento, Incase no ha lanzado una versión que respete al 100% su esencia.

Imágenes | Incase

