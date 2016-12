Corsair Scimitar es el ratón para los MMO: 12 botones programables e iluminación RGB

Se llama Scimitar RGB y Corsair dice que este es su mejor ratón para juegos MMO, al mismo tiempo que es el más llamativo de su catálogo. Para el que ande perdido hablamos de videojuegos multijugador que tiene una audiencia masiva

Diseñado para diestros, el Scimitar es el primer ratón en introducir un panel lateral deslizante en el que hay lugar para 12 botones programables - son teclas mecánicas -. Se pueden mover hacia adelante o atrás unos 8 milímetros para adaptarse a la forma en que cada jugador utiliza el ratón.

A algunos le sonará este ratón, lleva un año entre nosotros, pero ha tenido una actualización importante y nos gustaría presentaros los cambios, que se basan principalmente en el uso de un captor PixArt PMW3367, que registra los movimientos con mucha más definición.

Los botones del Key Slider tienen texturas y formas diferentes para poder ser reconocidos sin tener que mirar

Como buen accesorio para jugadores no falta el colorido en su diseño, y con esto no estoy diciendo que a mi me guste así - hay una versión negra algo más discreta -, pero resulta bastante exagerado con cuatro zonas adaptables de iluminación RGB, que convierten al periférico en una feria.

El sensor óptico del ratón tiene una definición de 16.000 DPI, al gusto de los jugadores profesionales - el modelo anterior registraba 12.000 -. El tiempo de respuesta es de 1 ms. Sus parámetros son personalizables a través de la aplicación de la casa, Corsair Utility Engine (CUE): no deja realizar macros dobles, matrices DPI, o tocar la iluminación.

Es justo comentar que estos ratones los diseña para Corsair la gente de CRE8 DESIGN, diseñadores industriales que tocan todo tipo de gadgets, incluso vehículos. Se pueden encontrar con facilidad en sitios como Amazon, por unos 90 euros.