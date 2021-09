Rozy es la influencer coreana del momento con cientos de marcas patrocinándola, aunque sea un perfil virtual hecho por CGI

Los influencers virtuales cada vez están ganando más terreno en las plataformas sociales. Algo que vimos explotar en 2018 en estos últimos tres años no ha parado de crecer. Generados por CGI, estos influencers ni envejecen ni se meten en polémicas. La última prueba de éxito es Rozy, una influencer coreana con cientos de sponsorships y cerca de ganar más de un millón de dólares este año.

Rozy es la creación de la compañía de marketing Sidus Studio X. En recientes declaraciones de su CEO, Rozy actualmente tiene contratos publicitarios con múltiples empresas y una cantidad significativa de patrocinios, más de 100 patrocinadores por ahora. Así mismo, indicó que la influencer podrá ganar para finales de este año más de mil millones de KRW, cerca del millón de euros al cambio.

¿Qué hace a Rozy espacial? Realmente nada, es justo lo que la hace especial. Indicaron que no utilizaron a una persona real para modelar su aspecto y que tampoco tomaron la belleza occidental como estándar. Rozy se promociona como una joven de Corea del Sur con rasgos faciales y costumbres propias de estas jóvenes.

Ni escándalos ni envejecimiento

Son las dos grandes ventajas de Rozy y otros tantos influencers virtuales. Al ser simplemente productos de una empresa, no tienen vida real por lo tanto no están expuestos a problemas ni al paso del tiempo. Rozy por ejemplo tiene 22 años y así se va a quedar para siempre.

El otro aspecto es el de los escándalos públicos. Al no tener vida fuera del ordenador, el influencer virtual no se mete en problemas ni está expuesto a ellos. Es simplemente un avatar que aparece únicamente en escenas específicamente planeadas y generadas por la empresa que hay detrás. Esto hace que las marcas confíen más en estos influencers, con la tranquilidad de que su reputación no se verá manchada en el futuro.

El futuro de Rozy pasa por entrar en películas, series de televisión y programas públicos según indicaron. Actualmente tiene más de 70 mil seguidores en Instagram y si nos fijamos en sus publicaciones recientes hace publicidad a productos de lo más variados, como maquillaje o el Samsung Galaxy Z Fold 3.

Otros influencers por CGI y personajes virtuales que han triunfado en estos últimos años son por ejemplo la cantante virtual del grupo K-Pop 'aespa" o la modelo virtual Shudu (no sin falta de polémica de por medio). Es relevante también el realismo de Ayayi o los millones que ya está ganando la famosísima Lil Miquela.

Vía | Business Insider