Estamos en 2022 y el emoji de la tele sigue siendo una tele de tubo. Tiene todo el sentido del mundo

Vamos a jugar a una cosa. Imaginaos una tele. Una tele normal, no os doy más indicaciones, pensad, por ejemplo, en la tele que tenéis en casa. Seguramente no me equivoque demasiado si digo que es una tele probablemente grande, plana y ligeramente delgada. Dependerá de lo que cada uno tenga en casa, pero seguramente la mayoría hayamos pensado en algo parecido a esto.

Esto es una tele actual. No es la QD-OLED de Samsung ni lo último en pantallas de Sony, es una tele normal. Es el tipo de televisor que, en mayor o menor medida, habita en el imaginario colectivo del usuario. Entonces, si es así, la pregunta es: ¿por qué el emoji de la tele sigue mostrando una tele de tubo 📺? Hablemos de esto.

A día de hoy existen 3.633 emojis y cada vez son más. Los nuevos emojis se introducen con las nuevas versiones del Estándar Unicode y la última en llegar, que ha sido Emoji 14.0, añadió 112 emojis nuevos. Normalmente, cuando se agregan emojis nuevos, se agregan tonos de piel e iconos totalmente nuevos, pero también se suelen actualizar los que, por algún motivo, están mal.

Seguramente recordéis la que se montó con Google, Apple y el emoji de la hamburguesa. Básicamente, el emoji de Apple mostraba pan, tomate, queso, carne, lechuga y pan. Google, por su parte, mostraba pan, lechuga, tomate, carne, queso y pan. ¿Quién pone el queso debajo de la carne? Se actualizó y se arregló.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc