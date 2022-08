En China han instalado unas cabinas inteligentes donde puedes pedir libros prestados y devolverlos ahí mismo

Las cabinas telefónicas pueden estar desapareciendo del mundo, pero una nueva clase está apareciendo en la vía pública, al menos en China. Estamos hablando de unas cabinas inteligentes que no tienen teléfonos en su interior ni sirven para llamar, sino que contienen libros físicos.

Pese a que los libros electrónicos son cada vez más populares, muchas personas siguen asociándose a bibliotecas públicas para pedir libros prestados. Esta tarea requiere, por lo general, ir físicamente hasta el lugar, elegir el libro y, tras ser atendido por alguien, llevarlo a casa.

En el distrito de Liandu, al este de China, los responsables de la biblioteca pública han ideado un sistema para que los residentes puedan pedir libros prestados rápidamente. Se trata de una serie de cabinas con libros denominadas "Love Bookstore" repartidas por la ciudad.

Mini book cabinet in Lishui street. It is connected to the library, where you can borrow books in library and return them at here.😊😊😊 pic.twitter.com/TBpNhAAXnT