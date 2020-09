Los chips de los tests de embarazo electrónicos son casi tan potentes como los de los primeros PCs de IBM

Imaginaos diciéndole a alguien de IBM en los años 80 que cuatro décadas después uno de sus PCs solo serviría para hacer un test de embarazo. Probablemente se hubiera reído en su cara, pero lo cierto es que la tecnología ha evolucionado tanto que eso es justo lo que está ocurriendo.

Así lo han demostrado los análisis de un par de estos tests de embarazo digitales que cuentan con una serie de componentes electrónicos que son comparables en potencia a lo que proporcionaban los IBM PC originales.

Estos dispositivos tienen más tecnología de la que parece

El célebre "anticuario" digital de Twitter, @Foone se unía a otro usuario llamado @Xtoff y experto en el ámbito de la ciberseguridad. Este último se quejaba en los últimos días de cómo uno de estos tests de embarazo, que costaba 12 dólares, no aportaba demasiada diferencia respecto al método "manual".

My wife had been checking if she was pregnant, initially with test strips, which can cost as little as 20 cents each. She got some positive readings, so wanted something "more accurate", a digital test.



Here it is. $12/ea, and it literally just reads a test strip. What a scam. pic.twitter.com/JGFnytbwFd — Xtoff (@CrunkComputing) August 10, 2020

Al investigar un poco más, tanto él como Foone "destriparon" estos tests de embarazo digitales, que se pueden comprar por apenas 5 euros en algunos casos, y comprobaron que en su interior había componentes electrónicos que parecían exagerados para el propósito de estos dispositivos.

De hecho en el producto de Clearvue se descubrió una unidad de microcontrol (MCU, microcontroller unit) HT48R065B fabricado por Holtek y que funciona con una frecuencia de trabajo de 4 u 8 MHz y que está alimentado por dos pequeñas baterías L763F de 1,5V.

I saw a tweet recently that I wanted to confirm. Sadly I can't find it right now, but it was about digital pregnancy tests.

So, I went out and grabbed a 2-pack for 7 dollars: let's tear it down! pic.twitter.com/1a0drwi7N5 — foone (@Foone) September 4, 2020

Destripando un test de embarazo

Foone realizó una prueba similar y en un espectacular hilo en Twitter explicó su análisis de uno de estos tests. Compró un pack de dos por 7 dólares y fue analizando cada uno de los elementos que los componían. Aparte de una pequeña batería CR1616 de 3V descubrió un pequeño interruptor de encendido activado por la humedad.

and why does it do that? so it can detect the lines on the paper!

In other words, the whole point of the digital part, the battery, IC, LEDs, and photodiodes... is to read the lines and tell you "PREGNANT" and "NOT PREGNANT" instead of "||" or "|+" pic.twitter.com/uTlKUTkiCY — foone (@Foone) September 4, 2020

Una serie de tres LEDs y dos fotosensores se utilizan para detectar las líneas de las tiras de embarazo que de otro modo interpretaríamos a simple vista, y toda esa parte digital simplemente lee esas líneas para luego mostrar más claramente si la persona que se hace el test está o no embarazada de forma más clara que con los típicos símbolos de "||" o "|+".

El chip que lo controla todo es, como en el caso anterior, un MCU de Holtek, aunque el modelo cambia ligeramente. Es el HT48C06, un microcontrolador de 8 bits con 64 bytes de RAM y 1.024 palabras (bytes) de capacidad en su ROM (no programable), además de 13 pines GPIO.

Según Foone ese chip funciona a 4 MHz debido a que esa pila de 3 V no sería capaz de dar margen para más, pero según este experto, "esta cosa es probablemente más rápida procesando números y entrada/salida básica que la CPU del IBM PC original, y está en algo sobre lo que meas y que luego tiras a la basura".

Ese descubrimiento genera varias reflexiones: no solo la que afecta a cómo hemos avanzado tecnológicamente, sino la que también habla de un producto que no parece hacer realmente nada especial salvo facilitar la lectura del resultado del test.

Pregnancy tests are 99% accurate in the lab, 75% accurate in the wild due to misreads- mistakes which are highly dependant on education and socioeconomic status. No, it is not stupid or wasteful to use a hardware interface to help women with this.https://t.co/BFbM36D8l1 https://t.co/rg4ncKLtke — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) September 4, 2020

El problema, indican algunos, es que hay estudios que revelan que los tests manuales pueden ser interpretados de forma errónea debido a factores como la educación o el estado socioeconómico.

Para ello, eso sí, hace uso de componentes electrónicos y de pilas que potencialmente pueden ser un problema medioambiental añadido al que ya tenemos en el ámbito de los residuos electrónicos.

