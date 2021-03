Braun ha transformado uno de sus icónicos despertadores para que sea también base de carga inalámbrica (y no es precisamente una ganga)

Según nuestra generación (o la de nuestros padres) quizás recordemos algún electrodoméstico o dispositivo Braun por su particular estética, la cual asentó un precedente tan notable como para que con la moda retro se haya querido recuperar. Parte de aquellos productos fueron los relojes-despertador, que ahora la marca ha resucitado en el nuevo Braun BC21.

El nuevo dispositivo se basa en el clásico Braun DN40, que forma parte de todos aquellos diseños que Dieter Ram logró consagrar creando ese estilo que caracterizaría a los productos del fabricante. Eso sí, el nuevo reloj-despertador no nos evoca a esa época, de hecho va más allá ejerciendo también de cargador inalámbrico-

Renovarse o no revivir

Hubo varios relojes-despertador creados por el conocido diseñador industrial, siendo el DN40 el que ya era digital y tenía esa forma y proporciones que eran habituales en un producto de este tipo. Aunque, eso sí, la estética era totalmente característica y diferente a la que se veían en los modelos más estándar.

Parte del ADN de aquel reloj digital llega ahora al BC21 de Braun, que mantiene el LDC frontal con la tipografía clásica pero aprovecha mucho más la forma. Forma que además ahora se refina y en la que se han reubicado los botones físicos (antes en la parte trasera) para que sean más accesibles. Bien pensado: lo principal aquí es poder apagarlo inmediatamente en cuanto nos interrumpa el sueño.

Mide 63,5 x 140 x 140 milímetros e integra un sensor de iluminación que permite que el brillo de este LCD se ajuste automáticamente (y que de noche no moleste). Además, la renovada parte trasera sirve como base de carga de 10 vatios cubierta de silicona (antideslizante).

Eso sí, el precio de la "nostalgia" (si es que con el rediseño se puede hablar de ello) no es precisamente bajo. El Braun BC21 puede comprarse por el módico precio de 105 euros desde la web de Braun. Desde luego, no será una ganga para mucha gente y, teniendo en cuenta lo que cuesta una base de carga inalámbrica (hay bases Qi a 10W por menos de 10 euros) quizás este producto sea un reclamo para un público no precisamente masivo.

Imagen | Tumblr