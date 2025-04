BOOX Go 7 y Go Color 7 (2.ª Gen) caracteristicas precio ficha tecnica

No todo en el mundo de los lectores de libros electrónicos es Kindle, Kobo o reMarkable. Desde hace años, BOOX viene pisando fuerte en este segmento, con propuestas tan interesantes como un e-reader con alma de Surface e incluso otro integrado en un teléfono móvil.

La compañía china ha decidido cerrar abril renovando su serie Go 7. Hablamos del Go Color 7, que estrena segunda generación, y del nuevo Go 7, que apuesta por una pantalla monocromática. Ambos comparten un diseño elegante y minimalista.

Dos lectores donde lo que más destaca es la escritura

La gran novedad de esta generación es la capacidad de escritura, lo que convierte a estos dispositivos en algo más que simples lectores: quieren ocupar un rol activo en la creatividad. Ambos son compatibles con el nuevo lápiz BOOX InkSense, que se vende por separado.

Habrá que ver cómo se comportan en el día a día, pero la idea es clara: tomar notas, hacer bocetos, subrayar textos y organizar ideas directamente sobre la pantalla. No es la primera vez que BOOX apuesta por la escritura digital, pero aquí redobla la apuesta.

En cuanto a la experiencia visual, el Go Color 7 (2.ª generación) incorpora una pantalla eInk Kaleido 3 de 7 pulgadas, con color a 150 ppp y contenido monocromático a 300 ppp, ideal para quienes buscan lo mejor de ambos mundos: matices de color sin renunciar a la nitidez.

El Go 7, por su parte, monta una pantalla monocromática de las mismas dimensiones, basada en la tecnología Carta 1300, también con 300 ppp de resolución. Ambos incluyen luz frontal ajustable para adaptarse a cualquier entorno de lectura.

Como se aprecia en las imágenes, los dos modelos cuentan con botones físicos en el lateral derecho, discretos y bien integrados, pensados para pasar página o desplazarse sin necesidad de tocar la pantalla. El marco es fino, pero suficiente para sujetarlos con firmeza. La sensación general es de ligereza y precisión.

Ambos dispositivos comparten buena parte de la ficha técnica: 190 gramos de peso, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliable mediante microSD. Funcionan con Android 13 y ofrecen acceso completo a Google Play, lo que amplía enormemente sus posibilidades.

Precio y disponibilidad de los BOOX Go 7 y Go Color 7 (2.ª generación)

Los nuevos BOOX Go 7 y Go Color 7 (2.ª generación) estarán disponibles desde hoy viernes en España a través de la tienda online oficial de la marca. Por ahora, estamos a la espera de conocer sus precios oficiales en el país.

Imágenes | BOOX

En Xataka | Llevo años leyendo libros en el móvil. Estas son las apps y los consejos que recomiendo para empezar a hacerlo