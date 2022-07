Xiaomi Book Pro 16 (2022): érase un portátil a una pantalla OLED 4K (y táctil) pegado

Durante un tiempo este fabricante ha estado algo más tímido en lo que respecta a su catálogo de portátiles pero ahora vuelve a animarse y presenta sus últimos modelos, los Xiaomi Book Pro 16 (2022) y Xiaomi Book Pro 14 (2022).

Estos portátiles tienen un diseño en el que destaca la delgadez y una pantalla que en el modelo de 16 pulgadas promete mucho gracias a su panel táctil OLED y su resolución 4K. No es desde luego la única novedad de estos equipos, desde luego, aunque tendremos que ser pacientes porque su lanzamiento se ciñe por el momento a China.

Ficha técnica de los Xiaomi Book Pro 16 / Xiaomi Book Pro 14



Xiaomi Book Pro 16 (2022) Xiaomi Book Pro 14 (2022) Pantalla OLED 16", 4K, Dolby Vision, táctil DisplayHDR 400, 600 nits 100% DCI-P3, Delta E 0,33 OLED 14", 2.8K, Dolby Vision, táctil DisplayHDR 500, 600 nits, 90 Hz 100% DCI-P3, Delta E 0,41 Procesador Intel Core i5-1240P Intel Core i7-1260P Intel Core i5-1240P Intel Core i7-1260P Tarjeta gráfica Intel Iris Xe GeForce RTX 2050 Intel Iris Xe GeForce MX 550 GeForce RTX 2050 Memoria RAM 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5 Almacenamiento 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 Batería 70 Wh Cargador GaN 100 W 56 Wh Cargador GaN 100 W Dimensiones y peso N.d. N.d. Precio i5-1240P/16/512: 6.499 yuan i7-1260P/16/512/RTX2050: 8499 yuan i5-1240P/16/512: 5.899 yuan i5-1240P/16/512/MX550: 6.499 yuan i7-1260P/16/512/RTX2050: 7.999 yuan

La delgadez por bandera

En Xiaomi han vuelto a aprovechar el formato "cuña" que se convirtió en un diseño de referencia con los primeros MacBook Air. Apple acaba de abandonar ese lenguaje de diseño en sus últimos y recientes modelos pero el fabricante chino lo mantiene para estos equipos.

Eso permite entre otras cosas volver a destacar el delgadez y ligereza: en su extremo más grueso el Xiaomi Book Pro 16 mide tan solo 14,9 milímetros, algo que permite también recortar el peso de este portátil.

El chasis está fabricado en aleación de aluminio de grado aeronáutico y dota a todo el conjunto de una solidez y ligereza prometedoras. El equipo cuenta con un touchpad de dimensiones generosas, y el teclado de tamaño completo —sin teclado numérico a pesar de la diagonal— tiene unas dimensiones que parecen hacerlo cómodo para trabajar.

Ese touchpad parece especialmente destacable: en Xiaomi prometen tiempos de respuesta de tan solo 5 ms y un panel de vidrio suave al tacto que mejora el área táctil en un 30% respecto a la anterior generación.

Que vivan las pantallas OLED

La pantalla de los nuevos Xiaomi Book Pro 16 (2022) es especialmente destacable: estamos ante un panel táctil OLED con resolución 4K, algo que desde luego es especialmente destacable teniendo en cuenta la diagonal de 16 pulgadas que se integra en este equipo.

En esa pantalla se cuenta además con un sistema de corrección de color 3D LUT desarrollado por Xiaomi que permite según el fabricante disponer de un Delta E de 0,33. Ese valor indica que la representación del color en esta pantalla es especialmente notable.

Otra de las opciones destacadas de ese panel es su soporte táctil, algo que permite interactuar directamente con la pantalla tocándola cuando lo necesitemos. No estamos ante un convertible —la pantalla no se pliega— y no se ha hablado de soporte de stylus, pero esa opción es también llamativa para diversos escenarios.

Este portátil cuenta además con una característica curiosa: es el primero que se ha calibrado de forma exacta a la calibración de los nuevos Xiaomi 12S Ultra, lo que hace que la presentación de las imágenes y su color sea exactamente igual en unos y otros. El soporte Dolby Vision es otra buena noticia a la hora de poder disfrutar de contenidos de alto rango dinámico.

La pantalla cuenta con certificación DisplayHDR400, un brillo de hasta 600 nits, un contraste 1.000.000:1 y un soporte del 100% del gamut DCI-P3.

Alder Lake a los mandos

El hardware interno destaca por la presencia de procesadores Intel Core de 12ª generación. Estamos pues ante representantes de la familia Alder Lake, y en el modelo con el Core i5-1240P (45 W de TDP) por ejemplo obtendremos un 76% más de rendimiento que los Core i5-11300H de la pasada generación según pruebas internas de Xiaomi.

El equipo cuenta certificación Intel EVO, y a ese procesador le acompañan 16 GB de memoria LPDDR5 y 512 GB de capacidad en una unidad SSD PCIe 4.0. El modelo base cuenta con gráficos integrados de Intel, pero hay un modelo superior con el Core i7-1260P y una gráfica NVIDIA GeForce RTX 2050 que puede ser interesante para gamers casuales.

La delgadez del equipo podría hacer pensar que eso limitaría su autonomía, pero el Xiaomi Book 16 (2022) cuenta con una batería de 70 Wh que según el fabricante puede darnos hasta 12 horas de autonomía.

Esa batería además se cargará de forma rápida gracias al cargador GaN de 100 W que se proporciona al comprar el portátil y que desde luego es una garantía para tener siempre alimentación disponible para el equipo.

Llega el hermano pequeño: hola, Xiaomi Book Pro 14 (2022)

Aunque el protagonista de la familia es sin duda el Xiaomi Book Pro 16 (2022), Xiaomi también ha presentado una versión algo más modesta y compacta de este portátil.

Se trata del Xiaomi Book Pro 14, que cuenta con una pantalla OLED también táctil y muy destacable con resolución 2,8K, 600 nits de brillo máximo, DisplayHDR 500, soporte de tasas de refresco de 90 Hz y una relación de contraste de 1.000.000:1.

Como en el caso anterior, se soporta el 100% del gamut DCI-P3 y también hay soporte para la tecnología Dolby Vision. El perfil 3D LUT de calibración de color hace que el Delta E en este caso sea algo superior, 0,41, pero aún así sigue siendo un valor fantástico.

La batería es algo inferior, pero sus 56 Wh nos darán margen para 10 horas de autonomía y seguimos contando con el cargador GaN de 100 W. El diseño sigue siendo idéntico y el grosor se mantiene en esos 14,9 mm.

Precio y disponibilidad del Xiaomi Book Pro 16 (2022) y Xiaomi Book Pro 14 (2022)

Los nuevos Xiaomi Book Pro 16 (2022) y Xiaomi Book Pro 14 (2022) están disponibles en China, y los precios son los siguientes: