Microsoft Surface Laptop Go: más compacto, más modesto, pero bien plantado como equipo para trabajar y estudiar en remoto

Más compacto y más asequible. Estas son las principales bazas del Microsoft Surface Laptop Go, una versión especial del Surface Laptop que ya conocíamos y que llega con un recorte en su diagonal de pantalla y también en su elección de componentes de cara a convertirlo en un modelo más accesible para todos los públicos.

Estamos ante un equipo portátil que destaca por su pantalla táctil PixelSense de 12,45 pulgadas, casi idéntica en su diagonal a la de los Surface Pro, y que cuenta con la opción de un botón de encendido que es además lector de huella dactilar.

Ficha técnica del Surface Laptop Go

Surface Laptop Go Pantalla Táctil 12,45" PixelSense

1.536 x 1.024 píxeles, relación de aspecto 3:2 Procesador Intel Core i5-1035G1 de 10ª generación Chipset Ice Lake Memoria 4/8 GB LPDDR4x Gráficos Intel UHD Graphics Almacenamiento eMMC 64 GB

128 / 256 GB SSD Conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.0 Puertos 1 x USB-C, 1 x USB-A, conector de auriculares, Surface Connect Sonido Altavoces Omnisonic con Dolby Audio Premium Batería Hasta 13 horas de autonomía

Adaptador de 39 W Otros Webcam 720p, lector de huella opcional en el botón de encendido (Windows Hello) Dimensiones 278,18 x 205,67 x 15,69 mm Peso 1,11 kg Sistema operativo Windows 10 Home S Precio A partir de 629 euros

Un equipo modesto para tiempos de apretarse el cinturón

La apuesta de Microsoft aquí se convierte en una de las más asequibles de su historia a la hora de acceder a sus equipos. Es cierto que la hoja de especificaciones no es especialmente ambiciosa, pero estamos ante unos equipos que pueden convertirse en estupendos aliados para estudiar y trabajar remotamente ahora que esas situaciones están tan extendidas.

Eso pone en valor unos equipos que desde luego parten de configuraciones ciertamente modestas en cuanto a memoria RAM —casi nos habíamos olvidado de los equipos con 4 GB de RAM— y a almacenamiento, ya que esos 64 GB no darán demasiado margen de maniobra y tampoco son especialmente adecuados si necesitamos velocidades de transferencia notables.

Aún así la propuesta de Microsoft parece bien compensada con esa pantalla ciertamente extraña en resolución que se acorta en la horizontal por la relación de aspecto 3:2. Es como tener algo así como un "FHD-" por esos 1.536 de resolución horizontal en lugar de los tradicionales 1.920, desde luego.

Es de hecho sorprendente que Microsoft ofrezca en todas las variantes la pantalla táctil, algo que desde luego invita a interactuar también con esa capacidad si lo necesitamos, aunque resulta una característica que quizás hubiera sido adecuado sacrificar al menos en algún modelo para hacer estos equipos aún más asequibles.

Opciones para crecer

La configuración hardware no obstante destaca por los procesadores Core de 10ª generación: es cierto que Intel acaba de lanzar sus prometedores micros de la familia Tiger Lake, pero el Core i5 1035G1 de estos equipos es una elección notable para portátiles con esta orientación.

Teniendo en cuenta que podemos subir la configuración para tener hasta 16 GB de RAM y hasta 256 GB de memoria, la puesta en escena de Microsoft parece cubrir varios espectros sin problemas.

En Microsoft no indican la capacidad de la batería y solo aseguran que contará con 13 horas de autonomía y carga rápida, pero esa cifra suele estar sujeta a condiciones ideales: en un escenario real es probable que baje de forma sensible, pero es cierto que los componentes —pantalla incluida— no son especialmente grandes consumidores de batería a priori.

Hay otras opciones llamativas del equipo, como el botón de encendido con sensor de huella integrado, un componente que debuta en los equipos de Microsoft que hasta ahora habían apostado por la cámara IR y el reconocimiento facial como elemento de biometría.

La elección de puertos también es llamativa, sobre todo por el puerto USB-C que parece que va convenciendo a los responsables de esta división de producto. No se olvidan del puerto USB-A, aunque mantienen el puerto Surface Connect que sigue siendo necesario para cargar el equipo y que podría ser reemplazado por un puerto USB-C que ofreciera dicha capacidad.

El último detalle singular de estos equipos es la preinstalación de Windows 10 Home con el Modo S activado. Este modo de funcionamiento obliga por ejemplo a limitarnos a la tienda de Microsoft para encontar aplicaciones, pero en Microsoft hace tiempo que dan la opción sencilla —aquí lo explican— de pasar de un Windows en ese modo a un Windows "normal".

Precio y disponibilidad del Surface Laptop Go

El nuevo Surface Laptop Go está disponible para reserva en diversos países desde hoy con un precio que parte de los 629 euros para el modelo básico con 4 GB de RAM y 64 GB de eMMC. El modelo con 8 GB de RAM y 128 GB de SSD costará 799 euros, mientras que el modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad subirá a 999 euros.

El producto llegará a las tiendas españolas el próximo 27 de octubre. En Microsoft han destacado la llegada de los productos de la familia Surface a once nuevos países europeos: Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

Microsoft ha anunciado también nuevos accesorios de la gama Surface. El Microsoft Designer Compact Keyboard está a 69,99 dólares, el teclado numérico Microsoft Number Pad integra Bluetooth y cuesta 24,99 dólares, y también tenemos un nuevo adaptador inalámbrico de pantalla que permite proyectar nuestro equipo a un televisor incluso 4K, y está a 69,99 dólares. También tenemos dos nuevos ratones, el Bluetooth Ergonomic Mouse por 49,99 dólares y el Modern Mobile Mouse, con un precio aún por determinar.