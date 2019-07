Microsoft plantea un Windows 10 sin contraseña: la última build permite desactivarla por completo para iniciar sesión

Si quieres que tu ordenador sea más seguro, haz que tu ordenador no tenga contraseña. Esa es la idea que plantea Microsoft para los equipos con Windows 10 y aunque a priori suene descabellado, puede funcionar. Tanto es así que la última build de Windows 10 ya ofrece la opción de eliminar la contraseña para iniciar sesión en el ordenador.

En las últimas horas Microsoft ha anunciado Windows 10 Insider Preview Build 18936, una nueva versión en pruebas para los inscritos en el programa de Windows Insider que previsiblemente llegará a los usuarios finales con el paso del tiempo. Cuenta con tres novedades principales: mejor acceso al calendario, integración con el teléfono mostrando la vista previa de la pantalla del dispositivo y acceso sin contraseñas.

Desde 'Configuración' en el apartado de 'Cuentas' hay una nueva función en las opciones de inicio de sesión que permite deshacerse de las contraseñas. En su lugar habilita la autenticación mediante Windows Hello con PIN para las cuentas de Microsoft, así como la autenticación biométrica por huella dactilar o reconocimiento facial si el equipo lo permite.

La alternativa de Microsoft a las contraseñas

Para Microsoft las contraseñas ya no son seguras. En su lugar recomienda utilizar alternativas como de las que dispone Windows Hello. De hecho sostienen que un PIN para Windows Hello es mucho más seguro que una compleja contraseña. ¿Por qué? Porque los usuarios suelen utilizar una misma contraseña para varios servicios y cuentas, además de que es general para todos los dispositivos. Es por lo tanto más susceptible a ataques.

Windows Hello en un equipo con cámara para utilizarlo.

Un PIN sin embargo se limita a cada dispositivo y se almacena en local. Y sí, son códigos de cuatro dígitos, aunque también permiten hacerlos más largos y complejos. Incluso es posible limitarlo a caracteres concretos. No hay que olvidarse tampoco de la autenticación de doble factor, aunque se pueda utilizar un simple PIN para iniciar sesión, es posible requerir que venga acompañado de una verificación extra desde un dispositivo diferente.

La compañía está empujando a los usuarios poco a poco a utilizar alternativas a las contraseñas para iniciar sesión en Windows 10. Además de Windows Hello se incita a los usuarios a utilizar autenticación de doble factor mediante Microsoft Authenticator o incluso llaves de seguridad físicas con el estándar FIDO2. El siguiente paso parece ser eliminar directamente el uso de la contraseña tradicional, aunque de momento en pruebas y opcional.

Vía | ZDNet

Más información | Microsoft