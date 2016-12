Microsoft hará obligatorio el uso del 'Precision Touchpad' en Windows 10

Los trackpads y touchpads de los portátiles basados en Windows no han salido bien parados normalmente al compararlos con los de los MacBooks de Apple, pero eso es algo que desde Microsoft llevan algún tiempo tratando de resolver.

Hablamos largo y tendido de la guerra de trackpads y touchpads entre OS X y Windows 10 hace unos meses, y la introducción de la tecnología 'Precision Touchpad' en el sistema operativo de los de Redmond pasará de ser opcional a ser obligatoria, según han indicado responsables de la compañía en el evento WinHEC en China.

¿Adiós a los touchpads de mala calidad?

Los fabricantes de touchpads para portátiles basados en Windows 10 no tienen por qué seguir esta especificación si no quieren, y eso hace que nos encontremos con componentes que ofrecen tanto sus propias dimensiones y formato como software de terceros que puede o no ofrecer todas las prestaciones que Microsoft ofrece en sus Precision Touchpad.

El requisito que impondrá Microsoft será imprescindible para lograr la certificación "Built for Windows 10" que garantizará que todos los componentes del equipo aprovecharán todas las posibilidades de Windows 10, algo que seguramente todos los grandes fabricantes quieran lograr en sus productos.

Aunque ya hay equipos que ofrecen estos touchpads (Los Dell XPS 13 y 15, los Lenovo Yoga 910, los Samsung Ative Book 7/9 Spin o los Acer Aspire R15), no es una norma que hasta ahora hayan aprovechado muchos portátiles y convertibles. Y eso a pesar de los resultados, porque los Surface Book han demostrado que contar con estos touchpad les permite competir al fin con ese reputado componente en los MacBook.

Vía | SlashGear

En Xataka | Windows 10, así ha sido nuestra experiencia tras un mes de uso