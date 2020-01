El nuevo Lenovo Legion Y740s es un portátil gaming con truco: la GPU es externa y la conectas solo si lo necesitas

Ya habíamos visto desarrollos parecidos en el pasado, y ahora ha sido Lenovo la que ha querido ofrecer un portátil gaming que no lo es per se, sino que se convierte en uno cuando le conectamos una gráfica externa.

Es la solución que el fabricante nos propone con el nuevo Lenovo Legion Y740S, un portátil de 15,6 pulgadas especialmente delgado y ligero porque precisamente la parte pesada llega por separado: su nueva caja eGPU se llama Lenovo Legion BootStation y permite tener una gráfica dedicada a elegir entre diversos tipos que se conecta gracias a la "magia" del puerto Thunderbolt 3.

Ficha técnica del Lenovo Legion Y740s

Lenovo Legion Y740s Pantalla 15,6" UHD IPS 60 Hz, HDR 400, 600 nits

15,6" FullHD IPS 60 Hz, 300 nits Procesador Intel Core i9-9880H

Intel Core i7-9750H

Intel Core i5-9300H RAM 16 / 32 GB Almacenamiento 256 / 512 / 1.024 GB Altavoces 2 x 2 W, soporte Dolby Atmos Batería 60 Whr Conectividad Wifi 802.11 ax, Bluetooth 5.0 Puertos 2 x USB 3.1 Gen 2

2 x Thunderbolt 3 (USB-C)

Lector de tarjetas 4 en 1

Conector de auriculares Dimensiones 356 x 251,8 x 14,9 mm Peso 1,7 kg Precio Desde 1.099,99 dólares

No parece un portátil gaming porque (sin la eGPU) no lo es

El Legion Y740s es desde luego un portátil decente por su configuración, pero sería difícil catalogarlo como portátil gaming aunque Lenovo presume que es el más delgado y ligero de su segmento.

Es desde luego muy delgado con sus 14,9 mm de grosor, pero no es especialmente ligero con sus 1,7 kg de peso, que a pesar de su diagonal de 15,6 pulgadas es una cifra algo elevada.

Tampoco su diseño, más bien sobrio y en tonos oscuros, arroja demasiadas pistas sobre las prestaciones gamer que se le presuponen a un equipo de la familia Legion: los procesadores son potentes aunque es cierto que son de 9ª generación.

El más destacado es el Core i9-9880H, una bestia con ocho núcleos y 16 hilos de ejecución a 2,3 GHz (4,8 GHz en modo Turbo) que tiene un TDP de 45 W y que por tanto deja claro que habrá margen de maniobra en este ámbito.

En Lenovo aseguran que el equipo se comporta de modo muy silencioso gracias a la tecnología Vapor Chamber de refrigeración y a un sistema de cuatro ventiladores con un nuevo diseño de sus palas para esa promesa de potencia sin que se genere demasiado ruido.

También es destacable la configuración de memoria, más ambiciosa de lo normal puesto que parte de serie de los 16 GB, y no de los tradicionales 8 GB. No hay tanta ambición en el almacenamiento (desde 256 GB a 1 TB), y la pantalla (aunque hay opción 4K UHD con soporte HDR 400) no es lo que uno esperaría de un equipo gaming "puro", puesto que la frecuencia de refresco es de 60 Hz en lugar de apostar por una más alta que eso sí, hubiera encarecido el producto.

Lenovo BootStation, una caja eGPU protagonista cuando queramos jugar

El Legion Y740s no es por tanto un equipo gamer como tal, y no podremos disfrutar demasiado de ningún juego porque nos faltará un componente esencial: una gráfica dedicada que suministre la potencia necesaria para esos títulos.

Es ahí donde entra en acción la Lenovo Legion BootStation, una caja eGPU con un formato similar a las Razer Core. Como en este y otros casos el secreto de este periférico está en el uso de la conexión Thunderbolt 3, lo que permitirá que si necesitamos jugar podemos usarla en esos momentos y utilizar la GPU dedicada que instalemos en su interior.

Esta caja cuenta con soporte para diversos tipos de tarjetas gráficas, desde la GeForce GTX Tu a ka RTX 2080 Super pasando por las AMD Radeon RX 5700 XT si preferimos los productos de AMD. Además contamos con dos puertos USB 3.1, un puerto USB 2.0, puerto HDMI y hasta un puerto Ethernet.

Es por tanto esta caja externa la que permitirá convertir al Legion Y740s —y por extensión, a cualquier portátil con puerto Thunderbolt 3— en un equipo capaz de ofrecer una experiencia gamer realmente notable. O al menos tan notable como nos lo permita la gráfica dedicada que instalemos en esa caja.

Disponibilidad y precio del Legion Y740s y Legion BootStation

El nuevo Lenovo Legion Y740s estará disponible a partir del mes de mayo de 2020 por un precio que partirá de los 1.099,99 dólares en Estados Unidos.

Por su parte, la Lenovo Legion BootStation eGPU saldrá también al mercado durante el mes de mayo, y su precio (sin GPU incluida) será de 249,99 dólares. No conocemos aún los precios y disponibilidades fuera de Estados Unidos.