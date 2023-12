Si IBM cumple su plan la revolución de los ordenadores cuánticos llegará antes de lo previsto

El compromiso de IBM con el desarrollo de los ordenadores cuánticos está fuera de toda duda. Durante los últimos años esta compañía ha materializado hitos muy importantes en el ámbito de los cúbits superconductores, y, visto lo visto, aún tiene cuerda para rato. Y es que ayer mismo presentó 'Condor', su primer procesador cuántico de 1.121 cúbits; 'Heron', un chip cuántico dotado de 133 cúbits con frecuencia fija que es entre tres y cinco veces más potente que el procesador 'Eagle' de 127 cúbits, y 'System Two', un ordenador cuántico equipado con tres chips 'Heron'.

Estos tres lanzamientos están acaparando la atención de los medios de comunicación, y es normal que sea así. Al fin y al cabo son productos de vanguardia. Sin embargo, IBM ayer anunció algo más. Algo, si cabe, incluso más importante: su itinerario hasta 2033 en el ámbito de la computación cuántica. Resulta sorprendente que esta compañía haya decidido desvelar qué planea con una anticipación de una década. Hasta ahora ha cumplido su plan puntual como un reloj, lo que nos invita a tomarnos muy en serio las promesas que contiene su roadmap.

IBM ya ha puesto fecha a la corrección de errores

Si echamos un vistazo superficial al itinerario que seguirá esta compañía durante la próxima década podemos percatarnos de que continuará lanzando procesadores cuánticos con cúbits superconductores cada vez más capaces y con periodicidad anual. Este pronóstico impresiona por sí mismo, pero, en realidad, esta es solo una parte de la información relevante que contiene el nuevo roadmap de IBM. El mayor desafío al que se enfrentan actualmente las organizaciones que investigan en el ámbito de los ordenadores cuánticos es la corrección de errores, y esta compañía parece tener mucho que decir en este ámbito.

Los ordenadores cuánticos plenamente funcionales servirán para resolver un abanico de problemas mucho más amplio

Hasta ahora las previsiones más optimistas nos invitaban a contemplar la posibilidad de que los ordenadores cuánticos dotados de la capacidad de enmendar sus propios errores lleguen durante la próxima década. Estas máquinas presumiblemente serán mucho más útiles que los prototipos disponibles actualmente debido a que servirán para resolver un abanico de problemas mucho más amplio, de ahí que habitualmente nos refiramos a ellas como 'ordenadores cuánticos plenamente funcionales'.

Sorprendentemente el itinerario de IBM nos depara varias sorpresas en este ámbito concreto de la computación cuántica. En 2025 lanzará 'Flamingo', un procesador cuántico de 156 cúbits dotado de la capacidad de mitigar, aunque no de corregir, sus propios errores. Esta capacidad de mitigación se sostiene sobre la mejora de la calidad de los cúbits superconductores, una optimización que a su vez es posible gracias a las innovaciones introducidas en las puertas lógicas y a la mejora del proceso de fabricación de los cúbits. De hecho, IBM continuará refinando y escalando el procesador cuántico 'Flamingo' hasta 2028.

No obstante, la auténtica sorpresa nos espera en 2029. Si IBM cumple su itinerario dentro de seis años tendrá listo 'Starling', su primer hardware cuántico dotado de la capacidad de corregir sus propios errores. En este caso el roadmap indica claramente que hablamos de corrección, y no de mitigación. Son palabras mayores. Como he mencionado unas líneas más arriba, este hardware debería permitir a los investigadores que trabajarán con él enfrentarse a problemas con los que ahora mismo los prototipos actuales no pueden lidiar. Y, por último, en 2033 'Blue Jay' dará el pistoletazo de salida al escalado masivo del hardware cuántico de IBM con capacidad de corrección de errores. Suena muy bien. Crucemos los dedos.

Imagen de portada: IBM

Más información: IBM

En Xataka: China está intratable en comunicaciones cuánticas: este es su plan para liderar en esta tecnología estratégica