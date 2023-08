El sonido de las olas o el piar de los pajaritos arrasa en Spotify. Es un problema de 38 millones de euros

Los podcasts son esos buenos amigos que siempre están ahí para hacernos pasar un buen rato. Hay multitud de aplicaciones para escuchar y organizar podcasts y, a raíz de la pandemia del COVID-19, muchos se animaron a publicar sus propias producciones.

Hubo un momento en el que hacer un podcast era tendencia, como hacer pan en casa con masa madre, y Spotify empezó a impulsar muchísimo este tipo de contenido. Ahora, la plataforma tiene un problema enorme: multitud de horas de ruido blanco que están provocando que la empresa deje de ganar 38 millones de dólares anuales.

Hasta 18.000 dólares al mes por... nada

Cuando actualmente hablamos de ruido blanco, o de sonido blanco, no nos referimos a lo que pasaba con los televisores de tubo, sino a ese sonido relajante que podemos poner en plataformas como YouTube o, directamente, en nuestros altavoces inteligentes.

Es un método genial para relajarnos, también puede ser utilizado como sonido de fondo a la hora de estudiar o trabajar y, cómo no, para encontrar el sueño por la noche. Sin embargo, puede que no esperaras encontrar un podcast sólo con ruido blanco. Bien: no hay uno, hay muchísimos, tantos que están haciendo que Spotify esté planteando una prohibición.

En Bloomberg han seguido esta historia desde el año pasado y, en enero, tuvieron acceso a un documento interno de Spotify que indicaba que los podcasts de ruido blanco y ambiental representaban más de tres millones de horas de consumo al día. ¿Cómo es esto posible? Por el algoritmo.

De una forma errónea, el sistema de Spotify impulsaba estos podcasts dentro de la sección de podcasts de 'habla', no de los musicales. Cuando Spotify se dio cuenta, planteó la eliminación de estos podcasts en esa sección, así como una prohibición para que no pudiera haber más, pero la medida no se concretó, como ha confesado un portavoz de Spotify al medio norteamericano.

En el mismo documento interno, la compañía apuntaba que, redirigiendo a la audiencia a otro tipo de contenidos, podrían aumentar los beneficios brutos anuales en 35 millones de euros. Y es que, actualmente hay podcasters que tienen programas de sonidos de naturaleza en bucle pueden estar ganando hasta 18.000 dólares al mes a través de los anuncios.

Para hacer ese dinero hay que conseguir muchas descargas, y es que están ahí. En la historia de Bloomberg, un podcaster de ruido blanco declaró que ha visto cómo sus contenidos se han borrado en dos ocasiones estos últimos meses. La primera vez, sus podcasts desaparecieron durante tres semanas. Luego volvieron, pero se ocultaron de nuevo durante diez días.

Eso hizo que perdiera 50.000 descargas por día la primera vez y 20.000 descargas diarias la segunda. Ahora, confirma que sus contenidos vuelven a estar disponibles, pero que no ha logrado recuperar la audiencia perdida.

Y este es un problema no sólo para Spotify, sino también para las productoras. Y es que, los CEO de Universal Music o Warner Music han mostrado su descontento por este asunto, ya que no entienden que Spotify esté pagando lo mismo por temas de ruido blanco que a las superestrellas del panorama musical. Así que, sí, no nos vimos venir que Drake estuviera compitiendo contra sonidos de pájaros en bucle durante horas.

Desde Spotify se está trabajando para encontrar una solución y han declarado que hacen pruebas rutinarias (lo que podría explicar que haya contenidos que desaparecen y reaparecen sin previo aviso), pero siempre teniendo un contacto con los artistas responsables.

