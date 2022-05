Yadea llega a España: la movilidad eléctrica tiene un nuevo (y serio) competidor

El mundo de la movilidad eléctrica en España tiene un nuevo jugador. Y no es precisamente un jugador de bajo nivel, sino que es una empresa asiática que declara haber vendido 60 millones de productos en más de 90 países y que, asegura, "ha sido el número uno mundial en volumen de ventas durante 5 años consecutivos". ¿Su nombre? Yadea.

Efectivamente, Yadea ha anunciado su lanzamiento oficial en España tras cerrar un acuerdo de distribución con Human Mobility (impulsores de la marca Kymco en España). La compañía pretende superar los 200 puntos de venta y postventa a finales de año en España y apostará por los scooters urbanos y los patinetes.

Una empresa enorme para competir en la movilidad eléctrica española

¿Y qué es Yadea? YADEA fue la primera empresa de vehículos eléctricos de dos ruedas de China en cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong en mayo de 2016. Desde su fundación en 2001, la empresa se ha expandido a más de 90 países y cuenta con canales de distribución en Alemania, Estados Unidos, India y Emiratos Árabes Unidos, entre otros muchos países.

Según detalla la propia compañía en su web, actualmente tiene una plantilla de 9.174 empleados y siete plantas de producción con capacidad para producir 17 millones de unidades. En cuanto a ventas, solo en 2021 vendieron 13,9 millones de productos y facturaron el equivalente a 3.800 millones de euros al cambio.

En lo que concierne a España, su objetivo es enfocarse al usuario particular, tal y como han hecho otras marcas como Xiaomi o Youin. Por ello, uno de los puntos clave será el establecimiento físico. Yadea Global tiene más de 40.000 puntos de distribución en todo el mundo y en España pretende tener 200 a finales de año. No es poco, ya que esto colocará a España como el segundo mercado más importante para la firma después de Asia. No obstante, también tienen puesta la mirada en las empresas, particularmente con las de reparto.

¿Y qué productos tiene la empresa en su haber? En la web global podemos ver algunos, como el Yadea M6L, un scooter eléctrico con un motor de 2.100W y 70 kilómetros de autonomía máxima. Si miramos los patinetes, el modelo más top es el Yadea KS5 Pro, con 700W de potencia máxima y unos 60 kilómetros de autonomía máxima. También tiene bicicletas, como la Yadea YS500.

Yadea M6L.

¿Cuáles llegarán a España? No lo sabemos todavía. La empresa nos cita el 21 de junio para dar a conocer su hoja de ruta y será entonces cuando, seguramente, conozcamos más información sobre su catálogo. Sea como fuere, lo que está claro es que el sector de la movilidad eléctrica tiene un nuevo rival que no es precisamente nuevo.