Tesla suspende la producción de la Cybertruck durante tres días. No hay motivos para entrar en pánico

Los trabajadores de la planta de producción en la que se fabrica la Cybertruck de Tesla han recibido un correo para que se queden en casa del 3 al 5 de diciembre, según fuentes internas de Business Insider. La razón es desconocida, pero la producción quedará completamente paralizada durante tres días. Los trabajadores seguirán recibiendo su salario habitual, sin obligación de presentarse del martes al jueves.

La producción se reanudará el próximo viernes, y Tesla no ha dado una razón oficial para justificar la suspensión temporal en la producción. Un descenso en la demanda es el motivo más probable, pero los números de la Cybertruck siguen siendo buenos. Muy buenos.

Cese temporal en la producción. Tesla no ha abandonado por completo la producción de la Cybertruck, tan solo ha hecho una pausa durante tres días. Mediante un correo interno, los empleados de la línea de producción han sido avisados de que "no necesitan presentarse a trabajar", por lo que tendrán un descanso remunerado de tres días.

Esta pausa se traduce en una suspensión completa en la línea de producción durante tres días, un inicio de diciembre en el que apenas se fabricarán Cybertrucks durante esta primera semana del mes.

Un momento... curioso. Finales de año suele ser un momento crítico para las compañías de coches. Es la fecha del impulso final, en la que interesa apretar lo máximo posible para cerrar el año cumpliendo las expectativas de entrega.

Según fuentes del sector, Tesla cerrará 2024 con números muy similares a los de 2023 en lo que respecta a producción y entregas del Cybertruck, sin apenas crecimiento interanual.

No hay una razón clara. La Cybertruck no ha tenido un lanzamiento libre de polémicas. En el último año se ha llamado a revisión un total de cinco veces, pero eso no ha impedido que se convierta en una de las camionetas eléctricas más vendida en Estados Unidos.

De hecho, en el segundo trimestre de 2024 superó a la Ford F-150 y a la Rivian R1T. Este tipo de vehículos no son de adopción masiva pero, aún sin lograr un éxito demoledor, a la Cybertruck no le va tan mal.

Durante el último año, se han reportado recortes en los turnos de producción, tareas adicionales para llegar a cumplimentar las horas de trabajo programadas, y una tónica irregular en todo lo relativo a trabajadores, horarios y producción.

Las señales apuntan a menor demanda del producto, atendiendo el cese de producción a dicha razón. Tesla está logrando entregar sus Cybertruck a tiempo, algo que ha hecho desplomarse el mercado de segunda mano.

Imagen | Tesla

