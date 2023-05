El taxi volador ya tiene precios en España. Viajar entre Mallorca e Ibiza es tan exclusivo como imaginábamos

NextNorth ha empezado a operar en España. La compañía de taxis voladores que se presentó durante el mundial de Qatar 2022 ya ha anunciado los primeros vuelos en nuestro país. Y los primeros precios no dejan lugar a dudas: es un servicio exclusivo al alcance de muy pocos.

Estamos ante aeronaves eVTOL ('Electric Vertical Take Off and Landing'), más conocidos simplemente como taxis voladores. En comparación con los helicópteros, los eVTOL son eléctricos y más silenciosos.

La primera ruta se realizará entre Mallorca e Ibiza, saliendo del Aeropuerto de Son Bonet y llegando al aeropuerto de Ibiza. Aunque este tipo de vehículos dispone de bastante margen de maniobra, todavía la regulación y las rutas no están preparados para despegar y aterrizar en otros sitios que no sean los aeropuertos o las pistas tradicionales. E incluso en estos aeropuertos todavía están pendientes de recibir todos los permisos necesarios.

Más caro que el avión para un trayecto mucho más corto

Estos taxis voladores quieren convertirse en una opción mucho más ágil y cómoda para moverse entre islas. De hecho, el trayecto dura únicamente 4 minutos. En comparación, el vuelo directo entre Mallorca e Ibiza son 45 minutos. Unos vuelos tan cortos que la Unión Europea está en contra y está desapareciendo en favor de estos taxis voladores o viajes en avionetas privadas.

Y llegamos al precio. NextNorth ha anunciado sus primeros vuelos a un precio de 3.900 dólares o 3.550 euros. Es el precio para el taxi entero, con cinco asientos disponibles. Esto es, 710 euros por persona. Nada mal para un viaje de cuatro minutos.

Según explica la compañía, a partir del 25 de junio el servicio estará disponible en pleno funcionamiento y en el futuro se buscará rebajar el coste para alcanzar los 95 euros por asiento. También con más rutas. Si bien, por el momento en la página web de NextNorth no aparecen esos precios.

El taxi volador de momento son helicópteros

El objetivo de la empresa es empezar a operar no solo en los aeropuertos, sino a través de vertipuertos. Pero estos enclaves están pendientes de concesiones futuras.

Aunque se presenta como una empresa de taxis voladores, lo cierto es que los primeros vuelos se realizará con un Eurocopter AS350, un helicóptero ligero tradicional.

La transición de los vuelos en helicóptero a los vuelos en taxi volador no está exenta de problemas. Según explica la publicación oficial de información aeronáutica AIP España, NextNorth no dispone del permiso de Enaire para operar desde el aeropuerto de Son Bonet con taxis voladores.

Según expone la compañía, esperan que para 2025 sí puedan contar con todos los permisos de AENA para trabajar plenamente con taxis voladores en vez de helicópteros.

