En su obsesión para acabar con las motos ruidosas, la UE acaba de asestarles el golpe de gracia

El sonido de las motos no tiene punto medio: o te pone de los nervios o se te eriza el vello cada vez que lo escuchas. El segundo grupo es bastante nicho y, por lo general, las motos ruidosas suponen un problema dentro del entorno urbano, por lo que la Unión Europea ha decidido acabar con ellas para siempre.

Cambios. La normativa EC 92.03 legaliza un cambio histórico que afectará, y mucho, tanto a la industria de las motos como a la industria auxiliar de su complemento estrella, los tubos de escape. A partir de ahora, toda moto fabricada con las nuevas normativas anticontaminantes no podrá extraer el DB Killer.

Qué es el DB Killer. El accesorio más cambiado en las motos es el tubo de escape. En algunos casos para ganar algún CV extra, y en su mayoría para mejorar el sonido de la moto.

Como su propio nombre indica, el DB Killer es el silenciador interno del tubo de escape, normalmente atornillado. Este hace que los gases del escape pasen por un canal más estrecho y perforado, reduciendo el volumen. En la mayoría de casos, los escapes de la industria auxiliar tienen un DB Killer extraíble, permitiendo aumentar el sonido de la moto de forma muy sencilla en cuestión de minutos.

Que dice la UE sobre él. La nueva regulacion EC 92.03 dice adiós por completo al DB Killer. Los fabricantes de sistemas de escape deberán cumplir con esta nueva legislación, y no podrán fabricar escapes homologados que permitan extraer el silenciador.

Estas medidas aplican a motocicletas de calle, por lo que los fabricantes que quieran vender escapes que cumplan con las normativas Euro tendrán que atenerse a la restricción. El único escenario de venta para el DB Killer será el de uso en circuito, con escapes que seguirán a la venta, pero no estarán homologados para circulación en calle.

Una obsesión que viene de lejos. Las motos especialmente ruidosas llevan bajo el foco de la Unión Europea desde hace tiempo. La normativa Euro 4, aprobada en 2016, limitaba el ruido en ralentí a 80 dB. Euro 5 empezó a incluir pruebas en movimiento y con las nuevas Euro5+ y futura Euro6 se espera que los controles sigan siendo cada vez más restrictivas.

Más allá de limitaciones en la homologación, ya hay países europeos ideando sistemas para evitar el ruido en sus ciudades. Los radares de ruido funcionan en países como Francia, capaces de fotografiar a todo vehículo que supere en decibelios el ruido permitido.

Precedentes. En países como Austria no es posible circular con motos que superen los 95db en parado, una normativa que no aplica a coches. Otros, como Alemania, restringen la circulación de motos los fines de semana por ciertas rutas, y llevan tiempo habilitando sensores de ruido que advierten sobre si la moto es o no ruidosa.

