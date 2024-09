Ryanair prohíbe subir botellas de agua a bordo: una drástica solución con la excusa de evitar turistas borrachos

Los líquidos en el equipaje de mano llevan en el punto de mira desde hace décadas. La llegada de los nuevos escáneres 3D parecía que iba a resolver el problema, pero desde este septiembre la Unión Europea ha vuelto a limitar los líquidos. De entre todas las aerolíneas, Ryanair es la que ha decidido ir un paso más allá y anuncia que ha empezado a aplicar una drástica medida.

Prohibido subir botellas de agua al avión. Es la medida que desde Ryanair aseguran haber empezado a aplicar. En una entrevista con The Telegraph, el CEO de Ryanair, Michael O'Leary ha explicado que "antes solo les permitíamos llevar botellas de agua a bordo, sin darnos cuenta de que estaban llenas de vodka. Ahora ni siquiera les permitimos llevarlas".

El problema es el alcohol. El motivo de esta medida, según explica O'Leary' es intentar luchar contra los comportamientos agresivos de ciertos turistas cuando "viajan a destinos vacaciones de fiesta". En concreto nombra problemas con Ibiza, Mallorca y las islas griegas.

No es fácil identificar a una persona que va bebida en la puerta de embarque, salvo que su embriaguez sea evidente. Para evitar situaciones problemáticas como la de un turista británico que agredió sexualmente a una azafata de Ryanair en 2023, desde la aerolínea irlandesa han optado por cortar por lo sano y prohibir subir botellas de agua. El motivo es que estas podrían estar rellenadas de alcohol.

El alcohol está limitado a bordo, aunque lo compres en el aeropuerto. El límite de botellas de líquido de un máximo de 100 ml es bien conocido. Sin embargo, los turistas que quieren subir alcohol al avión lo único que tienen que hacer es comprarlo en el propio aeropuerto.

Aún así, la Unión Europea establece una cantidad máxima de alcohol que puede transportarse en el equipaje de mano. Según describe la web de AENA, dentro de la UE hay un máximo de 10 litros de licores, 110 litros de cerveza o 16 litros en caso de venir de fuera de la Unión Europea y Canarias.

AENA explica que por seguridad puede negarte el acceso. Según explica AENA: "el personal de seguridad podrá denegar el acceso a la zona de embarque y a la cabina de una aeronave si estás en posesión de un artículo que, aun no considerándose prohibido expresamente, suscite desconfianza o sospecha".

Las botellas de agua parecían ser una excepción, pero nada ha cambiado. La normativa europea establece que los líquidos comprados pueden llevarse en el equipaje de mano, pero con unas importantes limitaciones: "junto con el ticket de compra, dentro de la bolsa de seguridad con la banda roja que te darán y sellarán al adquirirlos". Una bolsa de seguridad que no puede abrirse hasta la llegada al destino final. Según explican desde la Unión Europea: "en caso de control, los agentes de seguridad pueden abrir la bolsa y las botellas".

Es decir, los líquidos comprados no pueden subirse al avión fuera de la bolsa de seguridad. Esto también afecta a las botellas de agua. Sin embargo, en general se hacía la vista gorda con ellas. Pero la normativa no establece ninguna excepción para las botellas de agua. Lamentablemente para quienes simplemente querían aliviar la garganta, Ryanair ha decidido no hacer excepciones y aplicar las medidas de seguridad rigurosamente.

En Xataka | Tras la batalla entre la UE y las aerolíneas por el equipaje de mano, así se quedan las tarifas y los tamaños para este 2024