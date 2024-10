Resulta que Google Maps puede ser aún mejor en Android Auto. Si el fabricante quiere, claro

Usar Google Maps en Android Auto es algo que muchos hacemos nada más subir al coche y conectar el teléfono. Contar con una interfaz plenamente adaptada a la pantalla del vehículo y olvidarnos de tener que tocar el teléfono es ya prácticamente un imprescindible.

Un punto clave es que, tengas el coche que tengas y uses el móvil que uses, la interfaz de Android Auto y Google Maps es prácticamente la misma -con mayor facilidad para distribuir ventanas dependiendo del tamaño de la pantalla-. A Ford no le ha gustado mucho esta idea, y ha colaborado con Google para que sus coches estrella tengan funciones adicionales.

Ford tiene actualmente dos vehículos especialmente importantes para la marca. El primero es el Ford Mustang Match-E, su eléctrico SUV. Otro vehículo clave e histórico es el F-150 Lightning, una camioneta clave en el mercado de los Estados Unidos.

Android Auto tiene una importante limitación frente a Android Automotive: no es capaz de acceder a la información de los sensores del coche. Siendo más precisos, sí que puede lograrlo a nivel técnico, pero es necesario que Google y fabricante colaboren para lograrlo.

En el caso de Ford, han habilitado el acceso a los datos de batería del coche en Android Auto. No son los únicos capaces de lograr esto, pero sí los que han logrado una integración más profunda. Además de esta novedad, estos dos vehículos podrán “preacondicionar” la batería cuando configuras Google Maps para dirigirte a una estación de carga. Esto significa que, al iniciar la navegación hacia una estación de carga, Google Maps envía una señal al vehículo para que comience a ajustar la temperatura de la batería. Así, cuando llegues a la estación, la batería estará a la temperatura óptima para cargar de manera más rápida y eficiente.

Para lograr estas funciones, que llegan primero a Estados Unidos, será necesario instalar una actualización en el propio coche, ya que es el propio software de Ford el que debe soportar las novedades de Android Auto. Esta es una muestra bastante curiosa de hasta dónde puede llegar Google Maps si el fabricante y Google cooperan.

