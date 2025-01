A Malasia se le ocurrió pintar sus carreteras de fluorescente para iluminarlas por la noche. El problema fue el precio

En febrero de 2024 vimos que la línea continua de buena parte de la A-355, una de las carreteras con más siniestralidad del territorio español, amanecía con una gruesa línea roja continua. Fue una medida piloto de la DGT para remarcar la prohibición de adelantamientos en esa carretera. Pocas semanas antes, en Malasia se desarrolló un programa similar: repintar las líneas viales de ciertas carreteras con una pintura fotoluminiscente.

No ha pasado ni un año y parece que no seguirán pintando. ¿El motivo? Es demasiado caro, lo que ha suscitado la pregunta de… ¿y eso no lo habían pensado antes?

El piloto. A mediados de noviembre de 2023, desde el Gobierno de Malasia se anunció la puesta en marcha de un programa piloto que tenía como objetivo resaltar las líneas de ciertas carreteras. Mediante pintura fotoluminiscente con la capacidad de brillar por la noche. Desde las autoridades, se comentó que estas iniciativas eran adecuadas para zonas oscuras que carecieran de alumbrado público.

Las líneas brillan durante 10 horas y, en caso de lluvia intensa, también desprenden cierto brillo que ayuda a que sean más visibles, permitiendo que los conductores no se salgan de su carril. Las imágenes no dejan lugar a la duda: se ve mucho mejor que la línea blanca tradicional, también mejor que los indicadores reflectantes.

El proyecto llamó la atención. En principio, sólo se pintaron 245 metros de carretera en un cruce, suponiendo unos 490 metros de marcas viales, pero otros estados comenzaron a realizar sus propios ensayos.

Casi 20 veces más caro. Los problemas vinieron prácticamente desde el principio. Desde el Ministerio de Obras de Malasia ya se avisó que iban a estar muy atentos a los resultados del programa piloto y a la capacidad para pintar en otras carreteras, ya que el precio de la nueva pintura podía suponer un problema.

Y tanto que ha terminado siendo un inconveniente. Desde el Ministerio de Obras se informó que la pintura convencional cuesta unos 40 ringgit el metro cuadrado, unos 8,65 euros. La pintura fotoluminiscente asciende a los 749 ringgit por metro cuadrado, más de 160 euros. Cuesta 19 veces más por metro cuadrado.

Echando el freno. Pese al entusiasmo con el que la población recibió la medida, el viceministro de trabajo de Malasia, Ahmad Maslan, comentó hace unas semanas que no era probable que siguieran pintando. “El costo es demasiado alto, así que, probablemente, no continuaremos con los carriles que brillan en la oscuridad”, afirmó.

Es curioso cuando, meses antes, se habían identificado 31 carreteras que podrían haber recibido este tipo de pintura. Maslan afirmó que las pruebas no satisficieron las expectativas de los expertos del ministerio, sin dar más explicaciones al respecto.

Preguntas y sospechas. Esto es parte del eterno debate sobre prioridades, presupuesto y seguridad, ya que hay que recordar que las zonas que iban a recibir este tipo de pinturas son boscosas y carecen de iluminación, haciendo que sea un peligro transitar por ellas tanto por las interacciones entre humanos como por la acción de animales que se cruzan.

Y, evidentemente, la noticia ha suscitado sospechas de corrupción en medios locales, con usuarios que se preguntaban si todo esto no lo sabían antes de empezar el proyecto piloto, cuáles son esas expectativas que la pintura no ha logrado cumplir… y que alguien se habrá llenado los bolsillos con el contrato inicial.

Imágenes | Alexander Nanta Linggi, Bernama (Azlim Mansor)

