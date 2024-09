Llamar a un Tesla para que te recoja de forma 100% autónoma ya es posible. Si vives en Estados Unidos, claro

En octubre de 2019, Tesla lanzaba en fase beta la función 'Smart Summon'. Esta, permitía invocar a nuestro coche de forma completamente autónoma utilizando nuestro smartphone. Como podía preverse en una función aún en fase beta, los primeros accidentes no tardaron en llegar.

Cuatro años después, la compañía americana lanza la actualización estable de 'Actually Smart Summon', disponible en la versión 2024.27.20, la cual incluye consigo una actualización del sistema Full Self-Driving (FSD).

Qué es Actually Smart Summon. Esta función está diseñada para que los coches eléctricos de Tesla puedan desplazarse hasta nuestra ubicación, fijada en el GPS de nuestro smartphone. El coche es capaz de desplazarse de forma automática hasta el destino, siempre y cuando se encuentre a una distancia bastante corta. En concreto, tan solo funciona si el coche está a una distancia de unos 65 metros respecto a nuestro teléfono.

Tesla especifica que esta función está diseñada y destinada exclusivamente a su uso en estacionamientos y caminos de entrada en propiedades privadas. Se recomienda no usar Smart Summon en la vía pública.

Si estás en un supermercado y quieres que el coche vaya a recogerte, si sales de tu casa, el coche está aparcado en su interior y quieres que se desplace solo a la puerta... La función está pensada para facilitar el desplazamiento del coche en este tipo de trayectos cortos.

Activando la función. ASS (Actually Smart Summonm) se activa desde el teléfono, pulsando la función de invocar. En ese mismo momento, se transmitirá en vivo lo que están viendo las cámaras del Tesla, para poder supersivar lo que está haciendo.

Dentro del pequeño trayecto que realizará hay dos opciones: que el coche venga a ti o especificar un punto concreto al que se dirigirá.

Los problemas de regulación. La llegada de esta función no ha sido un camino de rosas. ASS se ha enfrentado al ojo de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (NHTSA).

"Estamos al tanto de los reportes relacionados con la función de invocar de forma autónoma de Tesla. Estamos en contacto permanente con la empresa y seguimos recopilando información. La seguridad es la prioridad de la NHTSA y la agencia no dudará en actuar si encuentra evidencia de un defecto relacionado con la seguridad."

Esta, supervisó en 2019 los posibles peligros que suponía la función. A pesar de los errores de la fase beta, la función ha salido adelante.

No está disponible en Europa, y no por culpa de Tesla. La función ASS está disponible en los Tesla que tengan activo Full Self-Driving (FSD). El principal problema es que, en España -y en Europa-, estas funciones de conducción autónoma no están disponibles debido a las regulaciones actuales.

La normativa europea no permite maniobras completamente iniciadas por el sistema, algo completamente necesario para que las funciones autónomas puedan ejecutarse. Pese a ello, hay cierto optimismo y se espera tener algo de luz a este respecto entre finales de 2024 y principios del año que viene.

