Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 28 de octubre

Estamos a sábado. Y eso quiere decir que tenemos un Hoy No Circula sabatino. Es decir, los conductores que pretendan moverse con su auto por las áreas definidas por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) vuleven a enfrentarse a las restricciones definidas por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA).

¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del proyecto Hoy No Circula, un proyecto pensado para reducir la contaminación atmosférica provocada por la circulación de los vehículos en los espacios con peor calidad del aire. El método es sencillo: sacar algunos coches de la circulación temporalmente.

Las restricciones se aplican durante todos los días del mes pero no siempre afecta a los mismos autos. Con el objetivo de que nadie se quede fuera, los turnos son rotatorios, aunque si es cierto que los vehículos más contaminantes tienen que enfrentarse a restricciones más estrictas.

En cuanto a su aplicación, se extiende por 16 alcaldías en la Ciudad de México en los siguientes municipios del Estados de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

Para que nos quede claro: ¿cómo funciona el proyecto Hoy No Circula? El Hoy No Circula, tanto el sabatino como el de cualquier otro día deja fuera de la circulación a los coches especificados cada día en los espacios señalados anteriormente y de forma temporal.

La idea es reducir el volumen de vehículos cuando más coches hay en la calle. Por eso, las restricciones solo se aplican entre las 05:00 y las 22:00 horas. Los turnos, además, son rotatorios y no siempre tienen que descansar los mismos autos, dependerá del número de placa y su holograma.

Lo que sí sucede es que todos los autos (salvo excepciones que luego veremos) tendrán que descansar, al menos, un día a la semana. Sin embargo, los sábados son especiales pues algunos coches repiten siempre y otros tendrán que descansar dos de cada cuatro sábados del mes (una semana sí y otra no de forma alternativa).

Vale, para que quede claro: ¿quiénes tienen que descansar los sábados? Para entender cómo funciona el Hoy No Circula sabatino hay que tener claro que los turnos rotan. Este sábado, el cuarto del mes de octubre, tienen que descansar los autos con holograma uno y placa terminada en número par. Se suman, además, los autos con holograma dos, que descansan todos los sábados.

Todos los detalles lo tienes en la imagen superior, lo que puede aclarar tus dudas. En esta imagen también se especifican algunas excepciones. Éstas señalan a los coches que no tienen la obligación de descansar y a los que no les afecta el Hoy No Circula sabatino. Estos autos son los siguientes:

Aquellos con holograma 0 y 00

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir estas restricciones, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 1,924.40 pesos y hasta 2,886.60 pesos.

